Huthis reivindicam ataque à maior refinaria da Arábia Saudita

Os rebeldes huthis do Iémen reivindicaram esta terça-feira um ataque com um míssil balístico contra a maior refinaria de petróleo da Arábia Saudita, alegando ter provocado grandes incêndios nas instalações.

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Os combatentes do movimento apoiado pelo Irão “conseguiram atingir a refinaria de Ras Tanura, na Província Oriental, com um míssil balístico”, anunciou o porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, numa mensagem publicada na rede social X. “O ataque foi preciso e provocou enormes incêndios nas instalações”, acrescentou o porta-voz.

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita tinha anunciado, durante a madrugada, a interceção de três mísseis balísticos lançados pelos huthis contra a região oriental do reino.

O complexo de Ras Tanura, explorado pela petrolífera estatal saudita Aramco, alberga uma das maiores refinarias do Médio Oriente e constitui uma infraestrutura estratégica para o setor energético do país.

As instalações já tinham sido alvo de ataques no início da guerra desencadeada, em fevereiro, pelos bombardeamentos norte-americanos e israelitas contra o Irão, que provocaram perturbações nas operações da refinaria.

Um residente da cidade de Al-Khobar, também situada na Província Oriental saudita, afirmou ter ouvido “uma forte explosão” ao amanhecer, depois de receber uma mensagem de alerta no telemóvel.

O novo ataque reivindicado pelos huthis ocorre num contexto de crescente tensão militar no Médio Oriente, com receios de novos confrontos entre o Irão e os Estados Unidos e os seus aliados regionais.

António Costa apela que Huthis retomem negociações

O presidente do Conselho Europeu exortou os rebeldes iemenitas Huthis a “cessarem imediatamente” os ataques na região e a retomarem as negociações sob a égide da ONU, defendendo que “só uma solução política” pode trazer paz ao Iémen.

Numa publicação nas redes sociais, António Costa refere que falou esta terça-feira ao telefone com o Presidente do Iémen, Rashad al-Alimi, a quem transmitiu a “solidariedade total” e apoio da União Europeia ao Governo do Iémen e aos seus esforços para “restaurar a paz e a estabilidade” no país.

O presidente do Conselho Europeu salienta que a guerra civil no Iémen está a intensificar-se, “a aprofundar a crise humanitária e a afetar milhões de pessoas” e reitera a “condenação veemente” da UE aos ataques dos Huthis no país, mas também contra a Arábia Saudita e os navios no Mar Vermelho.

“Apelamos aos Huthis para que cessem imediatamente os seus ataques, reduzam as tensões e voltem às negociações sob a égide das Nações Unidas. Só uma solução política inclusiva pode trazer uma paz duradoura ao Iémen”, defende.

(Notícia atualizada às 14h32 com mais informação)