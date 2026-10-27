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JBCapital antecipa ‘profit warning’ dos CTT. Ações corrigem até 7%premium

Analistas convencidos de que as novas taxas sobre as encomendas de baixo valor terão um impacto superior ao esperado no negócio dos CTT, tendo reduzido o preço-alvo. Ações caíram para mínimo de 2024.

Os CTT estão a enfrentar uma forte pressão vendedora na bolsa de Lisboa, depois de a JBCapital ter antecipado um profit warning por parte da empresa. O grupo chegou a cair 7% esta terça-feira, a descida mais acentuada desde março passado, para um mínimo de 5,11 euros. Desde dezembro de 2024 que as ações dos CTT não atingiam este valor.

A JBCapital cortou de 9,1 para 8,5 euros (-6,6%) o preço-alvo dos CTT. Apesar da revisão em baixa, o preço implica uma valorização superior a 60% face à cotação da empresa de…

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