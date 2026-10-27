Sociedades

Maria João Mata integra equipa da Fluencia

Maria João Mata reforçou a equipa de sócios da boutique Fluencia. A advogada integra a equipa nas áreas de Direito das Sociedades e Fusões e Aquisições.

Maria João Mata é a nova sócia da boutique Fluencia. A advogada reforça a equipa nas áreas de Direito das Sociedades e Fusões e Aquisições.

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“Foi sobretudo ao longo da colaboração que desenvolvemos que surgiu a vontade de trabalhar mais estreitamente em conjunto. Identificámo-nos na forma de abordar os dossiers, na importância que damos à relação com os clientes e, muito simplesmente, no prazer de trabalhar juntas”, explica em comunicado a sócia fundadora da Fluencia Mathilde Sucena.

O percurso de Maria João Mata conta com mais de duas décadas na PLMJ, onde foi coordenadora da equipa de M&A e cocoordenadora da equipa de M&A e Energia. Foi também sócia da Miranda, onde foi cocoordenadora da prática de Societário, Comercial e M&A para Portugal, e da CCA Law Firm, onde cocoordenou a prática de M&A e Societário.

Ao longo do seu percurso, liderou operações de M&A para clientes portugueses e estrangeiros, desde as negociações preliminares até ao fecho, incluindo a coordenação de due diligences e a negociação de contratos.

“O que desejo é poder contribuir para fazer crescer a Fluencia, em particular na área do M&A. Sou muito partidária de que juntos somos mais fortes”, sublinha o novo reforço Maria João Mata.

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