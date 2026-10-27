Moeve, Namíbia e guerra. Os botões que fazem subir e descer as ações da Galp

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Moeve, Namíbia e guerra. Os botões que fazem subir e descer as ações da Galppremium

Co-CEO diz ao ECO que tombo de 10,8% nas ações revela pesar dos investidores sobre falha de acordo com a Moeve. Mas há outros fatores que pesaram, explica: as eleições no Brasil e o preço do Brent.

"A bolsa sobe pelas escadas e desce de elevador". O velho ditado de Wall Street não tem autoria conhecida, mas expressa bem o que acontece muitas vezes nos mercados e aplica-se na…

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