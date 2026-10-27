“Não gostei do que vi”. Seguro condena violência e pede solução de “diálogo”

O Presidente da República defendeu esta terça-feira que os partidos políticos entrem em diálogo sobre propostas para a habitação e censurou a opção pela violência, garantindo ter exigido explicações desde o primeiro minuto. António José Seguro espera ainda que seja rápido o resultado dos inquéritos sobre a atuação das forças de segurança na madrugada de domingo.

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“A cultura portuguesa é uma cultura de diálogo, não é uma cultura de violência, nem de confronto. Não gostei do que vi nas imagens recentes, designadamente em Lisboa, no passado sábado“, disse o Presidente da República, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Agência Europeia da Segurança Marítima, em Lisboa.

António José Seguro condenou veementemente as imagens de violência em Lisboa, durante a madrugada de domingo quando a polícia dispersou os manifestantes pela habitação com bastonadas e cães polícias. “Não gostei do que vi, tal como estou convencido que a maioria dos portugueses. Não são imagens normais para uma democracia consolidada“, realçou o chefe de Estado, para quem a “liberdade e respeito pela lei não são incompatíveis”.

"Não gostei do que vi, tal como estou convencido que a maioria dos portugueses. Não são imagens normais para uma democracia consolidada” António José Seguro Presidente da República

Depois de ser criticado pelo silêncio dos últimos dias, o Presidente da República explicou que, desde as 7 horas da manhã desse domingo, esteve “sempre atento, preocupado, a exigir as informações” a quem deve. “Esse é o papel do Presidente da República”, argumentou, revelando que na segunda-feira reuniu com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tendo sido um dos temas abordados.

“Precisamos de colocar o diálogo como solução para os problemas e nunca a violência e por isso fiz um apelo na segunda-feira passada no sentido em que os partidos e o Governo se entendessem“, recordou. Escusando-se a entrar em detalhes sobre a avaliação que faz à atuação das forças de segurança, Seguro sublinhou que “os inquéritos devem apurar se houve desvios ao estado de direito ou não”, assinalando esperar que os resultados sejam “rápidos”.

Para Seguro, “a solução para os problemas da habitação são garantidas, através de decisões de políticas públicas, as decisões de políticas públicas são decididas pelo Governo e pelo Parlamento”, pelo que “os partidos têm um dever de responsabilidade para encontrar soluções concretas para que possa haver acesso à habitação em particular para os jovens”.

O Presidente sublinhou que “os jovens são hoje uma geração bloqueada” e que “a habitação é um problema que precisa de ser solucionado”, considerando “inaceitável” que “a média de anos com que os jovens saem de sua casa seja os 30 anos”.

“Ter uma casa não é só ter um teto onde se possa dormir, faz parte de um projeto de vida, de autonomia. Temos jovens que não conseguem ter essa autonomia, porque os preços das casas quer no arrendamento quer na compra são elevados”, indicou.

António José Seguro anunciou ainda que, além de ter convocado os partidos para debater o tema na quinta-feira e agendado uma reunião do Conselho de Estado para a próxima semana, na quarta-feira vai receber especialistas em habitação no Palácio de Belém.

Nos últimos dias, tinham crescido os apelos públicos, incluindo da área socialista, para que o Presidente da República se pronunciasse sobre as manifestações pelo direito à habitação e sobre as cargas policiais que foram exercidas sobre os manifestantes em Lisboa e no Porto.

Esta terça-feira arranca, no Parlamento, o debate sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), com uma intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que não tem agenda pública desde 16 de outubro. Desde então, o chefe do Governo não presidiu à última reunião do Conselho de Ministros na quinta-feira e, nesse mesmo dia, publicou nas suas redes sociais uma visita a uma escola no distrito de Aveiro, que não foi previamente divulgada à comunicação social.

A oposição tem criticado igualmente o silêncio de Montenegro, sobretudo após as intervenções policiais na madrugada de domingo para dispersar as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, que resultaram em dezenas de feridos e detenções.

O Governo, através do ministro da Administração Interna, Luís Neves, defendeu a atuação policial que, a nível partidário, contou com o apoio do PSD, do CDS e do Chega.

(Notícia atualizada às 12h06)