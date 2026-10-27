O apelo, a condenação e as três “prioridades” para a habitação. Como Seguro se posicionou perante a crise

António José Seguro quebrou o silêncio esta terça-feira sobre as manifestações pela habitação em Lisboa e no Porto e a atuação das forças de segurança, particularmente na madrugada de domingo na capital, e condenou de forma veemente qualquer tipo de violência. O Presidente da República falou pela primeira vez ao fim de dias de silêncio e pressão política e exigiu ao Governo e aos partidos que apostem no diálogo para ultrapassar a crise, avançando com três propostas concretas para a crise que está a “bloquear” os jovens.

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Começando por defender que “a liberdade e respeito pela lei não são incompatíveis”, o Chefe de Estado condenou a opção pela violência, garantindo ter exigido explicações desde o primeiro minuto. “A cultura portuguesa é uma cultura de diálogo, não é uma cultura de violência, nem de confronto. Não gostei do que vi nas imagens recentes, designadamente em Lisboa, no passado sábado“, disse em declarações aos jornalistas.

António José Seguro falava à margem de uma visita à Agência Europeia da Segurança Marítima, em Lisboa, escassas horas antes do primeiro-ministro, Luís Montenegro, — com quem se reuniu na segunda-feira –, subir ao púlpito da Assembleia da República para o discurso inicial que marca o arranque do debate da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

Fê-lo aludindo às imagens de violência em Lisboa, durante a madrugada de domingo quando a polícia dispersou os manifestantes pela habitação com bastonadas e cães polícia, depois de dias de silêncio que lhe valeram críticas, incluindo de membros da sua comissão de honra e de algumas figuras socialistas, como Ana Catarina Mendes.

Defendendo que o “diálogo” deve ser “a solução para os problemas e nunca a violência”, Seguro sublinhou que aguarda o resultado dos inquéritos sobre a atuação policial sobre os manifestantes. “Os inquéritos devem apurar se houve desvios ao Estado de direito ou não”, disse, salientando esperar que os resultados sejam céleres.

Perante o atual contexto, Seguro apelou então aos partidos que encontrem soluções através desta forma. “Porque é que não há diálogo? Se há propostas para resolver os problemas, porque é que as partes não se entendem? Apelo a esse diálogo. Fiz esse apelo na semana passada. Porque é que os partidos não encontram no Parlamento as soluções adequadas para resolvermos estes problemas?“, questionou Seguro.

"Porque é que não há diálogo? Se há propostas para resolver os problemas, porque é que as partes não se entendem? Apelo a esse diálogo. Fiz esse apelo na semana passada. Porque é que os partidos não encontram no Parlamento as soluções adequadas para resolvermos estes problemas?” António José Seguro Presidente da República

Com esta mensagem em pano de fundo, o Presidente da República sublinhou que “os partidos políticos têm um dever de responsabilidade em encontrar soluções concretas para que possa haver acesso à habitação e, em particular, para os jovens”, que considerou “uma geração bloqueada”.

E para guiar o debate, embora tenha na agenda ouvir na quarta-feira especialistas em habitação, deixou já “três prioridades“. A primeira, apontou, passa por “dinamizar o mercado de arrendamento“.

“Pode ser feito já, porque há uma série de casas, duas centenas de milhares de casas, pelo menos, que estão em condições de ser colocadas no mercado de arrendamento“, identificou. Em seguida, definiu, “proteger os mais vulneráveis, designadamente as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade”.

Isto porque, para Seguro, é preciso “olhar para a subida e carestia dos preços”, designadamente dos alimentos. E, por último, apostar numa “política de longo prazo”, que passa pela “construção de casas”.

“Custa alguma coisa aos atores políticos, ao Parlamento e ao Governo sentarem-se a encontrar as soluções perante esta urgência?“, atirou.

Pressionando assim os atores políticos a concentrarem-se “nas soluções”, deixou o aviso: “Serei sempre um Presidente que orientará a sua ação em defesa da Constituição, do Estado Democrático, mas exigindo a quem tem a responsabilidade enquanto funções para resolver o problema dos portugueses“.

Até porque, defendeu, “a coesão social não é um slogan”. “A coesão social é sim a garantia de que somos capazes de olharmos para os outros e de tratarmos todos em conjunto“, realçou.

Esta terça-feira arranca, no Parlamento, o debate sobre o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), com uma intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que não tem agenda pública desde 16 de outubro. Desde então, o chefe do Governo não presidiu à última reunião do Conselho de Ministros na quinta-feira e, nesse mesmo dia, publicou nas suas redes sociais uma visita a uma escola no distrito de Aveiro, que não foi previamente divulgada à comunicação social.

A oposição tem criticado igualmente o silêncio de Montenegro, sobretudo após as intervenções policiais na madrugada de domingo para dispersar as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, que resultaram em dezenas de feridos e detenções.

O Governo, através do ministro da Administração Interna, Luís Neves, defendeu a atuação policial que, a nível partidário, contou com o apoio do PSD, do CDS e do Chega.