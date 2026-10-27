“O Santander Portugal continuará ao lado das empresas portuguesas”

A inovação e a internacionalização são determinantes para reforçar a competitividade das empresas portuguesas e conquistar novos mercados. No âmbito do Prémio Inovação na Internacionalização, promovido pela COTEC Portugal com o apoio do Santander Portugal, Amílcar Lourenço, administrador executivo do banco, aborda os desafios da expansão internacional, o acompanhamento às empresas e as condições necessárias para transformar a ambição global em crescimento sustentável.

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O Santander Portugal associa-se à COTEC Portugal na promoção do Prémio Inovação na Internacionalização. O que motivou esta parceria e de que forma se enquadra na estratégia do banco de apoio às empresas portuguesas?

A parceria com a COTEC Portugal assenta numa convicção comum: a inovação e a internacionalização são essenciais para que as empresas portuguesas ganhem escala e reforcem a sua competitividade. O prémio reconhece precisamente empresas que levam algo novo aos mercados e transformam conhecimento, tecnologia e capacidade de execução em crescimento sustentável.

Esta iniciativa está plenamente alinhada com a missão e com o ADN internacional do Santander Portugal. Queremos ir além do financiamento e ser um parceiro estratégico nos projetos de crescimento, investimento e expansão além-fronteiras. Ao valorizarmos percursos de excelência, damos visibilidade à extraordinária capacidade das empresas portuguesas para inovar, adaptar-se e procurar mercados de maior valor.

A internacionalização é uma oportunidade de crescimento, mas também implica riscos e desafios significativos. Qual é o papel do Santander Portugal no apoio às empresas que pretendem entrar em novos mercados ou consolidar a sua presença internacional?

A internacionalização é essencial para as empresas ganharem escala e serem mais competitivas. É também um processo de aprendizagem: obriga a conhecer novos clientes, adaptar modelos de negócio e responder com rapidez a mercados em permanente transformação.

O papel do Santander Portugal é ajudar as empresas a transformar essa exigência em crescimento sustentável. Fazemo-lo com soluções de financiamento e tesouraria, apoio ao comércio internacional, instrumentos de gestão de risco e a experiência de um grupo com presença internacional. Esta capacidade traduz-se em escala concreta: no primeiro semestre de 2026, o crescimento da carteira de crédito incluiu mais 2,8 mil milhões de euros de financiamento a empresas e clientes institucionais.

Ao acompanhar cada etapa — da seleção dos mercados à consolidação da operação — ajudamos as empresas a produzir melhor, inovar mais depressa e acrescentar valor em Portugal e no exterior. Esse apoio inclui 23 Centros de Empresas, linhas do Banco Português de Fomento e protocolos com o BEI e o FEI. Só no primeiro semestre de 2026, o financiamento sustentável atingiu 1,1 mil milhões de euros.

Nesta terceira edição, o prémio recebeu 245 candidaturas, das quais cerca de 74% corresponderam a novas empresas participantes. O que revelam estes números sobre a ambição internacional do tecido empresarial português e a importância deste tipo de iniciativas?

As 245 candidaturas são um sinal muito positivo da relevância do prémio e da ambição internacional do tecido empresarial português. Confirmam que existe uma forte vontade de inovar, ganhar escala e procurar mercados de maior valor.

O facto de cerca de 74% corresponderem a novas empresas participantes mostra que esta dinâmica continua a alargar-se. A quantidade e, sobretudo, a qualidade das candidaturas revelam um tecido empresarial flexível, inovador e capaz de competir em ambientes muito exigentes.

Iniciativas como esta são relevantes não apenas para quem participa, mas também para inspirar outras empresas. Ao dar visibilidade a exemplos concretos, o prémio reforça a confiança na capacidade das empresas portuguesas para criar valor e afirmar-se à escala global.

Para além do reconhecimento público, as empresas vencedoras beneficiam do acompanhamento de especialistas do Santander Portugal e de soluções de apoio à atividade internacional. De que forma este acompanhamento pode fazer a diferença no percurso de crescimento de uma empresa?

A experiência mostra que o sucesso da internacionalização exige mais do que um bom produto ou serviço. É preciso apresentar uma proposta diferenciadora, compreender os mercados, adaptar-se rapidamente e construir vantagens competitivas duradouras.

É nesse ponto que o acompanhamento especializado pode ser decisivo. Ao combinar conhecimento setorial, experiência internacional e soluções ajustadas a cada empresa, o Santander Portugal ajuda a estruturar os projetos, reduzir a incerteza e acelerar a sua execução.

Muitas vezes, a diferença está em reunir, no momento certo, informação relevante, financiamento adequado e acesso aos parceiros certos. Essa combinação permite transformar a internacionalização numa trajetória de aprendizagem, inovação e crescimento sólido.

Que dificuldades identifica com maior frequência no processo de internacionalização das empresas portuguesas e como pode o banco ajudá-las a ultrapassá-las?

As empresas portuguesas revelam uma forte capacidade de inovação e adaptação, mas enfrentam desafios recorrentes: conhecer em profundidade os mercados de destino, ganhar escala, encontrar parceiros locais e gerir riscos comerciais, financeiros e cambiais.

O Santander Portugal pode ajudar a ultrapassar estas barreiras de forma integrada: com financiamento, soluções de tesouraria e gestão de risco, apoio ao comércio internacional e acesso a uma rede global que aproxima empresas, clientes e oportunidades. Através da sua rede de International Desk, o Santander Portugal pode apoiar a instalação das empresas noutros mercados, facilitando o início da relação bancária e a identificação de parceiros locais relevantes para o seu desenvolvimento.

O objetivo é permitir que cada empresa avance além-fronteiras com maior conhecimento, segurança e previsibilidade, preservando a sua capacidade de investir e crescer.

Olhando para o futuro, que condições considera essenciais para que mais empresas portuguesas consigam afirmar-se internacionalmente através da inovação e transformar essa presença em crescimento sustentável?

Portugal tem empresas de competência extraordinária, com grande capacidade para inovar, internacionalizar-se e procurar mercados de valor. O desafio é converter esse potencial em crescimento consistente e duradouro.

Para isso, é essencial investir em inovação, talento, digitalização e diferenciação tecnológica. Num mundo altamente competitivo e em rápida transformação, terão vantagem as empresas que aprendam e se adaptem mais depressa, produzam melhor e inovem continuamente.

Será igualmente decisivo reforçar a colaboração entre empresas, universidades, centros de conhecimento e entidades financeiras. O Santander Portugal continuará ao lado das empresas portuguesas, apoiando a sua ambição de ganhar escala, competir e acrescentar valor em Portugal e nos mercados internacionais.