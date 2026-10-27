Orçamento do Estado 2027

Direto “Onde é que o primeiro-ministro andou? Andou a trabalhar”, responde Montenegro. Siga aqui

  • ECO
  • 14:59

Discussão parlamentar sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2027 inicia-se esta tarde e prolonga-se até quarta-feira. Intervenção inicial cabe ao primeiro-ministro, em silêncio desde dia 16.

O Parlamento arranca esta terça-feira a discussão na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), numa discussão que deverá ficar também marcada pelos protestos relacionados com a habitação.

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O debate, com uma duração total prevista de mais de dez horas, termina apenas na quarta-feira com a votação do documento na generalidade, já com a aprovação garantida pela abstenção do PS.

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