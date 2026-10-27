“Onde é que o primeiro-ministro andou? Andou a trabalhar”, responde Montenegro. Siga aqui

O Parlamento arranca esta terça-feira a discussão na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), numa discussão que deverá ficar também marcada pelos protestos relacionados com a habitação.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O debate, com uma duração total prevista de mais de dez horas, termina apenas na quarta-feira com a votação do documento na generalidade, já com a aprovação garantida pela abstenção do PS.

Acompanhe aqui.