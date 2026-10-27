PLMJ assessora Healthcare Activos na aquisição de um portefólio de hospitais dos Lusíadas em Portugal

A PLMJ assessorou a Healthcare Activos na aquisição de um portefólio de três hospitais privados em Portugal operados pela Lusíadas Saúde, avaliado em 180 milhões de euros, através da aquisição da totalidade das unidades de participação do Fundo de Investimento Imobiliário SaudeInveste.

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A transação foi coordenada pela equipa de Imobiliário e Turismo da PLMJ, liderada por Ricardo Reigada Pereira, sócio co-coordenador da área, e contou com a participação de Hélder Santos Correia, associado coordenador, e Tamara Martins da Fonseca, associada sénior.

A operação envolveu ainda uma equipa multidisciplinar que incluiu, nomeadamente, a área de Bancário e Financeiro, com a colaboração dos sócios Bruno Ferreira e João Dias Lopes, de Rita Romão, associada coordenadora, e de João Terrinha, associado sénior, e a área de Urbanismo e Ordenamento do Território, com a colaboração de Luís Moitinho de Almeida, sócio, e Bernardo Gomes de Castro, associado sénior.

A aquisição foi realizada maioritariamente através de um fundo sediado no Luxemburgo e gerido pela Healthcare Activos. Os três hospitais estão localizados em Lisboa, Porto e Albufeira. O vendedor foi a Praemia REIM France, através da Praemia Healthcare e do OPPCI IHE Healthcare Europe.