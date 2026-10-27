Porto já retirou 300 trotinetas da rua, Lisboa prefere medida mais radical. Prioridade às bicicletas

Mobilidade

Exclusivo Porto já retirou 300 trotinetas da rua, Lisboa prefere medida mais radical. Prioridade às bicicletaspremium

Município do Porto está a negociar com os operadores a substituição gradual das trotinetas por bicicletas, afastando, para já, a proibição. Ao contrário do que está a acontecer em Lisboa e Braga.

O município do Porto já retirou 300 trotinetas das ruas desde setembro e prepara-se para substituir gradualmente parte da frota em circulação por bicicletas partilhadas. Há vários meses que o Executivo de…

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