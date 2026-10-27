Exclusivo Porto já retirou 300 trotinetas da rua, Lisboa prefere medida mais radical. Prioridade às bicicletaspremium
Município do Porto está a negociar com os operadores a substituição gradual das trotinetas por bicicletas, afastando, para já, a proibição. Ao contrário do que está a acontecer em Lisboa e Braga.
O município do Porto já retirou 300 trotinetas das ruas desde setembro e prepara-se para substituir gradualmente parte da frota em circulação por bicicletas partilhadas. Há vários meses que o Executivo de…
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Porto já retirou 300 trotinetas da rua, Lisboa prefere medida mais radical. Prioridade às bicicletas
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