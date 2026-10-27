Proença de Carvalho abre escritório no Porto e integra dois novos sócios

A Proença de Carvalho abriu um novo escritório na cidade do Porto, localizado na zona da Boavista. Paralelamente, integrou como sócios Miguel Gonzalez Amado, que assumirá a coordenação do escritório do Porto, e Pedro Duarte Batista, ambos transitam da Vieira de Almeida.

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“A abertura do escritório no Porto é a resposta natural à procura que temos constatado por parte de clientes no Norte e uma afirmação de confiança no desenvolvimento que a região tem vindo a registar. Queremos estar mais perto deles, com os mesmos valores que consagrámos desde o início no nosso Manifesto e que caracterizam esta marca, presente no mercado português há várias décadas: confiança, coragem, visão, rigor e proximidade”, referem em comunicado Francisco Proença de Carvalho e André Matias de Almeida.

Miguel Gonzalez Amado conta com cerca de 16 anos de experiência em fiscalidade nacional e internacional e integra a Proença de Carvalho na qualidade de sócio do departamento de Direito Fiscal e coordenador do escritório do Porto. Ao longo do seu percurso, tem assessorado clientes nacionais e internacionais em vários tipos de operações, incluindo fusões e aquisições, due diligences fiscais, estruturação de operações, reorganizações societárias.

“Criar, a partir do Porto, um escritório vocacionado para o tecido empresarial nortenho e para os investidores internacionais que escolhem a região, e fazê-lo na Proença de Carvalho, dotada das mais avançadas ferramentas jurídicas e tecnológicas, com a sua matriz de proximidade, confiança, rigor, sigilo e agilidade, é um desafio irrecusável. São valores profundamente característicos da relação entre cliente e advogado nesta região, enraizados numa sociedade de advogados que tem a vantagem de ter sido desenhada a partir de uma 1 marca histórica, mas a pensar nos desafios atuais que a advocacia enfrenta”, afirma Miguel Gonzalez Amado.

Já Pedro Duarte Batista integra as áreas de Corporate e M&A e Contratos Comerciais, na qualidade de sócio. Possui uma vasta experiência na coordenação de operações de M&A em diferentes indústrias e setores, operações de reestruturação societária e na negociação de contratos comerciais.

“As empresas do Norte conjugam tradição e inovação, tal como a Proença de Carvalho, e enfrentam desafios exigentes, como a sucessão geracional, o crescimento ou a entrada de novos parceiros e investidores nacionais e internacionais. É com uma equipa local, que conhece profundamente a região, que queremos acompanhá-las nas operações determinantes para o seu futuro“, sublinha Pedro Duarte Batista.