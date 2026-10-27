Redes de telecomunicações “seriam lançadas no caos” com propostas da Digi, diz Apritel

As empresas de telecomunicações estão em polvorosa desde a consulta pública sobre a renovação das licenças de utilização de espetro que é proposta pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Depois de a Digi voltar a propor um leilão para os direitos que caducam no próximo ano, escudando-se num estudo do economista Abel Mateus, a Apritel deixou duras críticas ao relatório da Lisbon Economics.

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A associação que representa os interesses da Meo, Nos e Vodafone considera que o estudo, que concluiu que a decisão do regulador vai congelar o mercado até 2041-2042, baseia-se em fundamentos incorretos. “Tem implícito que, sem a retirada de, pelo menos, parte do espetro atualmente detido pela Nos, Meo e Vodafone, o quarto operador não consegue crescer. Não é verdade – e facilmente se prova. Existem várias faixas de frequências disponíveis, no imediato e no futuro, para atribuição”, argumenta a Apritel.

Para as telecom incumbentes, os remédios propostos pela Digi fariam com que as redes ficassem um “caos” e até poderiam criar mais zonas brancas (sem cobertura) em Portugal. Se as licenças não forem renovadas, como pede a nova operadora, a partir de março de 2027 as suas concorrentes “ficariam sem o espetro necessário ao normal funcionamento das suas redes”. “Pura e simplesmente as redes deixariam de funcionar por falta de capacidade nas áreas metropolitanas e a cobertura territorial ficaria severamente afetada”, conjetura a associação.

Numa sugestão alternativa, a Apritel lembra que, tal como o estudo de Abel Mateus refere, ainda existem 10 MHz de espetro na faixa 700 MHz disponíveis para atribuição e enumera as faixas que estão livres:

Ainda abaixo dos 1 GHz, a faixa dos 600 MHZ poderá ser liberta já em 2030 (até 80 MHz) e 20 MHz (duplex gap) na faixa dos 700 MHz

40 MHz na faixa dos 3,5 GHz disponíveis no imediato

Faixa dos 2300 MHz, poderá também ser utilizada para serviços móveis terrestres

26 GHz, uma das faixas core 5G

Na década de 2030 serão atribuídas frequências para a rede móvel de sexta geração (6G)

A associação insiste no argumento de que, no leilão de 2021, a Digi podia ter comprado até 2×10 MHz nos 700 MHZ e 2×9 MHz nos 900 MHz e teria hoje 38 MHz abaixo de 1 GHz em vez de dez, o que a tornaria na segunda operador com mais espetro nos 900 MHz. “Se este era um estrangulamento, por que não o fez?”, questiona-se a Apritel sobre a decisão. Ainda antes de ser confrontada com esta dúvida, a Digi apontou apenas que pagou mais pelo espetro abaixo de 1 GHz do que os outros pagaram pelos 700 MHz.

Ainda assim, na opinião da Apritel, a Digi dispõe de uma dotação de espetro “particularmente favorável” quando se compara com outros quartos operadores na Europa, nomeadamente a Play na Polónia ou a Free em França, portanto não sofre de “qualquer estrangulamento” ao seu crescimento.

E o facto de não ter roaming nacional? “O quarto operador, desde 2021, usufrui do direito de negociar com os restantes operadores um acordo de roaming, em cujo processo pode socorrer-se da intervenção do regulador em caso de ausência de acordo. Nunca pediu tal intervenção”, retorquiu a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas em Portugal.

As redes nacionais, que lideram hoje a Europa, seriam lançadas no caos e Portugal retrocederia décadas para garantir espetro a um operador que objetivamente, e por todas as métricas e benchmarks, dele não necessita. Apritel - a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas em Portugal

No que diz respeito à redução dos preços das telecomunicações em 2025, para a qual a entrada da Digi terá contribuído, a Apritel dissocia um movimento de outro, desde logo porque a receita média por serviço das operadoras caiu 31% entre 2010 e 2025.

“Estes indicadores não são o resultado da entrada do novo operador, mas fruto de um investimento continuado do setor, não obstante a queda persistente das receitas, de mais de 6,6 mil milhões de euros entre 2016 e 2024”, defende a Apritel, acrescentando que não era preciso ter entrado um novo operador para que houvesse queda de receitas, liderança europeia em qualidade e tecnologia, investimento e alterações significativas de quotas de mercado no móvel.