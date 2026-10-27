Remuneração de Frederico Varandas no Sporting pode dar salto de 44%, mas condições são exigentes

Os acionistas da Sporting SAD aprovaram em assembleia geral um aumento de 18,7% no salário fixo do presidente. Há também novos limites máximos na remuneração variável, que podem dar até 890 mil euros a Frederico Varandas. Prémio depende do desempenho financeiro e desportivo, sendo que nesta última componente os critérios são bastante exigentes.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A remuneração bruta fixa de Frederico Varandas no exercício 2026/2027 passa de 300 mil para 356 mil euros, um aumento de 18,7%, que reflete quase na íntegra a inflação acumulada entre 2022 e 2025, de 19,2%, conforme proposta da Comissão de Acionistas.

A mesma bitola é aplicada à remuneração variável, que soma outros 356 mil euros ao salário de Frederico Varandas. Metade do montante depende de objetivos financeiros, onde é usada uma média ponderada dos resultados operacionais de três exercícios, dando maior peso ao mais recente; e outra em função do sucesso desportivo.

Para “distinguir performance adicional”, foi adicionado um ‘prémio’ de 50%, que eleva a remuneração variável para 534 mil euros. O que significa que o presidente da SAD pode lavar para casa até 890 mil euros.

Os objetivos desportivos dependem do sucesso da equipa profissional de futebol, que neste momento está no terceiro lugar do campeonato, a nove pontos do líder FC Porto. Vencer a Primeira Liga dá direito a 95.500 euros, a Taça de Portugal 13.500 euros e a Taça da Liga 4.000. Na Liga dos Campeões, o acesso vale 53.400 euros a Frederico Varandas e chegar aos dezasseis avos 30 mil euros. A cada fase seguinte, e com a vitória na prova, somaria 14.500 euros.

Os 890 mil euros compararam com os 619 mil euros que Frederico Varandas vai receber relativamente ao exercício de 2025/2026, que resultam da soma da componente fixa de 300 mil euros com a variável de 319 mil euros, também aprovada na assembleia geral de segunda-feira.

Ou seja, no limite, o salário do presidente do Sporting poderá saltar 43,8%, de 619 mil euros para 890 mil euros, mas depende do cumprimento integral dos objetivos, alguns de probabilidade baixa, como vencer a Liga dos Campeões. Se carreira desportiva é exigente, nos objetivos financeiros atingir a marca máxima de 267 mil euros não é difícil, desde que a SAD mantenha um resultado operacional em linha com os anos anteriores.

Os aumentos, que foram aprovados com 1.777.664 votos a favor e 71 contra (o clube tem 88% do capital), abrangem também os restantes membros executivos do conselho de administração. A remuneração fixa sobe 18,7%, de 225 mil para 267 mil euros. A remuneração variável máxima passa de 337,5 mil euros para 400,5 mil euros.

Os acionistas do Sporting autorizaram ainda a SAD a emitir até 150 milhões de euros em obrigações até 2031, e a distribuição de 2,2 milhões de euros a administradores e trabalhadores em função do lucro de 34,7 milhões averbado no exercício de 2025/2026.