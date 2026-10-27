Solução política para a habitação não passa por regresso de ministério própriopremium
Os politólogos ouvidos pelo ECO não estranham o comportamento de silêncio do primeiro-ministro, que dizem ser um padrão. Reestruturação do Governo também não deve ser prioridade.
Desde que começaram as manifestações pela habitação, excetuando duas intervenções públicas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem-se mantido em silêncio, deixando para os ministros Miguel Pinto Luz e Luís Neves quaisquer declarações sobre o tema. Os politólogos ouvidos pelo ECO atestam este comportamento como habitual no chefe de Governo e não creem que a solução passe pela criação (ou regresso) de um ministério próprio da Habitação. A resposta, acreditam, está mesmo nas políticas públicas, além das que já foram anunciadas.
Os protestos, que começaram no Porto e se alastraram depois a Lisboa e a outras cidades do país, tiveram início no dia 10 de outubro e já duram há mais de duas…
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Solução política para a habitação não passa por regresso de ministério próprio
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