Telefonemas de Merz para Lisboa decisivos na venda da TAP. “Apoiou-nos muito”, diz CEO da Lufthansa

Num negócio como a privatização da TAP, que envolve a venda de uma participação do Estado, é habitual os governos colocarem o seu peso institucional ao lado dos campeões nacionais que concorrem à operação. O CEO da Lufthansa afirmou, em entrevista à revista Der Spiegel, que a intervenção de Friedrich Merz foi muito importante para que o grupo alemão batesse a Air France-KLM.

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“Na TAP, o chanceler apoiou-nos muito. Sem os seus telefonemas para Lisboa, teria sido consideravelmente mais difícil vencer os franceses, que também tinham o apoio do seu Governo”, disse o CEO da Lufthansa, Carsten Sphor, segundo excertos da entrevista publicados em sites especializados.

Friedrich Merz chegou a defender publicamente, em maio, durante um encontro com Luís Montenegro em Berlim, o interesse da Lufthansa na TAP. “Vejo grandes oportunidades para ambas as partes, por exemplo também através de uma cooperação entre a Lufthansa e a TAP”, disse na altura.

A Lufthansa venceu a privatização com uma proposta de 1.025 milhões por 44,9% da TAP, a que acrescerão 118 milhões de euros referentes à oferta de 5% aos trabalhadores, se estes não subscreverem os títulos. Acrescem ainda 58 milhões relativos ao valor a pagar pela venda da Cateringpor e da SPdH, e um mecanismo de ajuste temporal à evolução dos resultados da empresa.

Analistas e o sindicato dos pilotos alemães consideraram o preço elevado. Uma avaliação rejeitada por Carsten Sphor. “Pelo preço de apenas algumas aeronaves de longo curso, ganhamos acesso a 100 aviões modernos da TAP e subimos da sexta para a primeira posição entre a Europa e a América Latina”, disse o gestor. “Uma oportunidade como esta não se repetirá.”

O CEO do Lufthansa Group voltou também a mostrar interesse numa privatização a 100% da TAP. “As sinergias plenas só se materializam com a propriedade de 100%. Isso faz parte do nosso modelo de negócios e não fazemos segredo disso”, apontou Spohr. “No entanto, também poderíamos ter sucesso com uma participação menor”, acrescentou.

O grupo apresentou uma proposta não-vinculativa para adquirir os restantes 50,1% da TAP. O vencedor da privatização propõe pagar 863 milhões de euros pelas ações e oferece uma participação de 5% no grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros, a realizar através de emissão de novas ações. O Estado português tornar-se-ia o segundo maior acionista de referência, atrás da fundação Kühne, que controla 20%.