Crise na Habitação

A manifestação pela Habitação, em imagens

  • ECO
  • 10:09

Milhares de pessoas manifestaram-se na tarde e noite desta terça-feira frente à Assembleia da República, para reclamar habitação mais acessível.

No momento em que terminava, no Parlamento, a primeira parte da discussão do Orçamento do Estado para 2027, lá fora, em frente às escadarias, iniciava-se a manifestação contra a inacessibilidade na habitação.

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A multidão foi engrossando à medida que caía a noite, e acabou por reunir milhares de pessoas, num protesto que contou com música, pessoas de todas as idades e que não registou incidentes de maior entre os manifestantes e a polícia presente no local.

Veja aqui as melhores imagens da equipa de reportagem do ECO, através da lente de Henrique Casinhas.

  • Manifestação pelo acesso a habitação em frente à Assembleia da República em Lisboa Henrique Casinhas/ECO
  • Manifestação pelo acesso a habitação em frente à Assembleia da República em Lisboa Henrique Casinhas/ECO
  • Manifestação pelo acesso a habitação em frente à Assembleia da República em Lisboa Henrique Casinhas/ECO
  • Manifestação pelo acesso a habitação em frente à Assembleia da República em Lisboa Henrique Casinhas/ECO
  • Manifestação pelo acesso a habitação em frente à Assembleia da República em Lisboa Henrique Casinhas/ECO
  • Manifestação pelo acesso a habitação em frente à Assembleia da República em Lisboa Henrique Casinhas/ECO
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