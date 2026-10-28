A manifestação pela Habitação, em imagens

No momento em que terminava, no Parlamento, a primeira parte da discussão do Orçamento do Estado para 2027, lá fora, em frente às escadarias, iniciava-se a manifestação contra a inacessibilidade na habitação.

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A multidão foi engrossando à medida que caía a noite, e acabou por reunir milhares de pessoas, num protesto que contou com música, pessoas de todas as idades e que não registou incidentes de maior entre os manifestantes e a polícia presente no local.

Veja aqui as melhores imagens da equipa de reportagem do ECO, através da lente de Henrique Casinhas.