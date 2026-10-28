Ativo do dia. Bolsa coreana dispara 7% com entusiasmo renovado na IA

O ativo

Kospi. O principal índice acionista da Coreia do Sul registou a melhor sessão em três meses com o entusiasmo de regresso ao setor da inteligência artificial (IA).

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A fabricante de chips SK Hynix apresentou resultados acima do esperado e as ações aceleraram 11%, animando os investidores sul-coreanos e não só. Wall Street também abriu em alta, num dia em que Alphabet e Microsoft — “dois importantes barómetros de sustentabilidade do ecossistema de IA”, consideram os analistas da sala de mercados do BCP — também vão reportar contas.

O marco

O índice Kospi fechou em alta de 6,63%, para 6.012,44 pontos, nesta quarta-feira.

Foi a melhor sessão desde 31 de julho, quando registou o melhor desempenho da sua história ao escalar 18%.

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A causa

Na base desta subida estão os ganhos registados entre as tecnológicas a à boleia da IA depois do acumular das dúvidas nas últimas semanas em torno da sustentabilidade dos pesados investimentos no setor.

A fabricante de semicondutores SK Hynix viu os lucros multiplicarem por sete no trimestre terminado em setembro, atingindo os 83,3 biliões de won (55,7 mil milhões de euros), superando as estimativas dos analistas.

Adicionalmente, a empresa apresentou um plano de retorno aos acionistas de 100 biliões de won (68 mil milhões de euros) este ano, entre dividendos e recompras de ações.

O que esperar a seguir

Os bons resultados da SK Hynix acabaram por contagiar outras tecnológicas do setor da IA que nas últimas semanas estavam a ser pressionadas. A Samsung disparou 9%.

Do outro lado do Atlântico, o índice tecnológico americano Nasdaq também sobe. A fabricante de chips de memória Micron Technology acelera mais de 5%. A Sandisk avança 5,2%. Nvidia, AMD e Marvel avançam entre 0,5% e 3%.

Além da Reserva Federal, que deverá manter as taxas de juro, o foco dos investidores vai estar virado para a Alphabet e Microsoft, que apresentam contas após o fecho da bolsa americana. Espera-se que ambas as empresas apresentem um crescimento acelerado nos seus serviços de cloud.

A Alphabet acelera 1,3% depois da notícia de que a OpenAI está a planear comprar chips de IA à Google.

Os investidores irão estar sobretudo atentos aos planos de investimento à procura de sinais de retorno, numa altura em que aumentam os receios quanto à sustentabilidade do endividamento por causa da subida das taxas de juro.

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