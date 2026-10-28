Choque de comboios em Espanha faz pelo menos 10 mortos mas número deverá subir

Dois comboios de passageiros colidiram esta quarta-feira em Espanha, numa linha de alta velocidade perto da estação de Urda, em Toledo. Segundo o jornal El Pais, o choque causou, pelo menos, dez vítimas mortais, estando suspensa a circulação entre Madrid e a Andaluzia. O número de mortos deverá mesmo ser superior, uma vez que a porta-voz da região de Castilla-La Mancha afirmou à TVE que “esse número vai aumentar, com toda a certeza”.

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A colisão ocorreu pouco antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) e estão no local bombeiros e outros meios de proteção civil e emergência, segundo o serviço de emergências 112.

De acordo com a empresa Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias espanholas, o acidente envolveu dois comboios de alta velocidade que faziam ligações entre Madrid e Sevilha, no sul do país.

Segundo as últimas informações, o comboio da AVE embateu noutro comboio, da operadora Iryo, que estaria imobilizado na linha. O choque levou a que duas carruagens deste último veículo se soltassem e caíssem por um talude. Ainda de acordo com o El País, na origem do acidente terá estado um erro humano, nomeadamente uma indicação dada ao comboio da Renfe AVE de que poderia avançar sem qualquer obstáculo.

O Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, afirmou-se consternado com o acidente e assegurou que todos os meios de assistência estão já no terreno.

O Governo espanhol cancelou toda a agenda pública marcada para esta quarta-feira. Já o partido Vox mantém as ações de pré-campanha eleitoral planeadas para Santander e Valladolid, com o líder Santiago Abascal a afirmar que “o Vox seguirá a denunciar a falta de vergonha da ‘campanha do amor’ do PSOE, que causa mortos em Espanha”.

Também uma manifestação de agricultores, que iria ocorrer hoje em Madrid, foi cancelada.

(Notícia em atualização)