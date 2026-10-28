Em atualização Choque de comboios em Espanha faz pelo menos 10 mortos mas número deverá subir
Dois comboios de passageiros colidiram esta manhã numa linha de alta velocidade, perto da estação de Urda, em Toledo. Confirmadas vítimas mortais e circulação foi suspensa nessa ligação ferroviária.
Dois comboios de passageiros colidiram esta quarta-feira em Espanha, numa linha de alta velocidade perto da estação de Urda, em Toledo. Segundo o jornal El Pais, o choque causou, pelo menos, dez vítimas mortais, estando suspensa a circulação entre Madrid e a Andaluzia. O número de mortos deverá mesmo ser superior, uma vez que a porta-voz da região de Castilla-La Mancha afirmou à TVE que “esse número vai aumentar, com toda a certeza”.
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A colisão ocorreu pouco antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) e estão no local bombeiros e outros meios de proteção civil e emergência, segundo o serviço de emergências 112.
De acordo com a empresa Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias espanholas, o acidente envolveu dois comboios de alta velocidade que faziam ligações entre Madrid e Sevilha, no sul do país.
Segundo as últimas informações, o comboio da AVE embateu noutro comboio, da operadora Iryo, que estaria imobilizado na linha. O choque levou a que duas carruagens deste último veículo se soltassem e caíssem por um talude. Ainda de acordo com o El País, na origem do acidente terá estado um erro humano, nomeadamente uma indicação dada ao comboio da Renfe AVE de que poderia avançar sem qualquer obstáculo.
O Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, afirmou-se consternado com o acidente e assegurou que todos os meios de assistência estão já no terreno.
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O Governo espanhol cancelou toda a agenda pública marcada para esta quarta-feira. Já o partido Vox mantém as ações de pré-campanha eleitoral planeadas para Santander e Valladolid, com o líder Santiago Abascal a afirmar que “o Vox seguirá a denunciar a falta de vergonha da ‘campanha do amor’ do PSOE, que causa mortos em Espanha”.
Também uma manifestação de agricultores, que iria ocorrer hoje em Madrid, foi cancelada.
(Notícia em atualização)
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