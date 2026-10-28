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Dona do Correio da Manhã avança com despedimento coletivo no departamento gráfico

"Está em curso uma adequação da estrutura de recursos humanos, que contempla a redução da dimensão da equipa do departamento gráfico da imprensa", confirma a empresa.

A Medialivre, dona do Correio da Manhã, do Record, da Sábado ou do Jornal de Negócios, está a avançar com um despedimento coletivo no departamento gráfico. A informação foi confirmada ao ECO/+M por fonte oficial da empresa, embora sem detalhar.

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A evolução do mercado da comunicação social, com a diminuição do consumo da imprensa escrita e crescente consumo no digital implica que, para manter a competitividade, tenha que existir uma evolução tecnológica e a transformação dos processos de produção dos media”, começa por enquadrar.

Assim, “neste contexto, está em curso uma adequação da estrutura de recursos humanos, que contempla a redução da dimensão da equipa do departamento gráfico da imprensa, em função dos níveis crescentes de automatização, da integração de funções e das atuais necessidades operacionais”, escreve fonte da empresa, sem avançar o número de pessoas envolvidas.

Esta reorganização visa assegurar o alinhamento da estrutura do departamento com o modelo de produção vigente e com as orientações estratégicas da empresa, de modo a assegurar um modelo de negócio sustentável”, conclui a também dona do Now, sem explicar se a decisão terá algum tipo de implicação nas edições em papel dos títulos.

Num comunicado interno ao qual o ECO/+M teve acesso, Carlos Rodrigues, escreve que as transformações da imprensa escrita obrigaram a reformular o setor da paginação. “As mudanças tecnológicas que a empresa tem levado a cabo tornam possível que o processo de feitura dos jornais seja cada vez mais automático, e com a integração total da equipa“, justifica o diretor-geral editorial da Medialivre.

A redução de quadros no departamento gráfico acontece cerca de um ano e meio após o despedimento de cerca de dez fotojornalistas. Na altura, o grupo justificou a decisão com “motivos de mercado e estruturais”.

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