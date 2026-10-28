Eleições em Israel ainda sem um vencedor claro

Ainda não há um vencedor das eleições em Israel. Com cerca de 50% dos votos contados, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do Likud, e o antigo general das Forças de Defesa de Israel, Gadi Eisenkot, do partido Yashar!, estão praticamente empatados, com o atual primeiro-ministro a surgir ligeiramente à frente. Apesar de estar tudo em aberto, ambos fizeram declarações, durante a madrugada, em que assumiam a liderança das eleições.

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Às 08h00 de Israel estavam contados pouco mais de metade dos votos das eleições desta segunda-feira para eleger o novo primeiro-ministro do país, naquele que é o primeiro ato eleitoral desde os ataques do 7 de outubro de 2023 que mataram mais de 1.000 israelitas.

Os resultados parciais — os definitivos poderão só ser conhecidos quinta-feira — atribuíam 49 lugares ao bloco da oposição liderado por Gadi Eisenkot, antigo chefe militar israelita, contra 55 para a coligação de Netanyahu. Os partidos liderados por palestinianos deverão conquistar os restantes 16 lugares, mas várias localidades importantes ainda não tinham comunicado os resultados da contagem.

Tendo em conta os resultados, nenhum dos dois partidos consegue atingir os 61 assentos parlamentares para governar com maioria absoluta. Netanyahu apelou à formação de um Governo de direita, enquanto Eisenkot afirmou que os eleitores tinham rejeitado o histórico líder israelita, embora a contagem preliminar não apontasse para um vencedor claro.

“O Likud é o maior partido de Israel“, disse Netanyahu , sob aplausos dos seus apoiantes, após as projeções dos canais de televisão israelitas apontarem para um cenário e empate técnico. “A maioria judaica e sionista tem de se recompor e unir-se”, afirmou, opondo-se a qualquer “governo com o apoio dos árabes israelitas”.

Por seu lado, Eisenkot afirmou que os eleitores tinham votado contra a permanência de Netanyahu como primeiro-ministro e instou-o a abandonar a política, alertando simultaneamente contra a instrumentalização da segurança de Israel para fins políticos.

“Netanyahu é um primeiro-ministro em funções, sem mandato nem a confiança do povo”, afirmou Eisenkot, apelando às estruturas de segurança para que “se mantenham firmes” contra qualquer tentativa de colocar interesses políticos acima da segurança de Israel.

Entretanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, que apoiou o atual primeiro-ministro, disse na sua rede social Truth Social que “quando o Presidente Trump declarou o seu apoio a Bibi Netanyahu, toda a tendência se inverteu e, agora, em vez de uma derrota decisiva para um Grande Primeiro-Ministro, parece que estamos perante um empate renhido, depois de uma recuperação significativa, ou até uma VITÓRIA de Netanyahu”. “Tudo aconteceu DEPOIS do apoio do Presidente Trump, que só quer o melhor para o Médio Oriente, Israel e os Estados Unidos da América”, acrescentou.

A participação final nas eleições legislativas israelitas de segunda-feira atingiu os 77,7%, quase oito pontos acima da registada nas anteriores (2022) e a taxa mais elevada desde 2001, informou a Comissão Eleitoral Central. Nas primeiras eleições legislativas israelitas desde os ataques do movimento islamita Hamas contra o país em 2023, um total de 5.695.682 israelitas deslocaram-se às mesas de voto, encerradas às 22:00 (hora local; 20:00 em Portugal continental), adiantou a mesma fonte.