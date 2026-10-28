Ericsson “adoraria participar” no futuro da rede Siresp

Telecomunicações

Ericsson “adoraria participar” no futuro da rede Siresppremium

Empresa sueca estaria interessada em fornecer equipamentos ao Siresp quando a rede transitar de uma tecnologia "antiga" para uma configuração mais próxima da usada pelas redes comerciais, em 4G e 5G.

A Ericsson está interessada em desempenhar um papel no SIRESP do futuro, caso a rede venha a transitar para uma tecnologia mais semelhante à usada atualmente pelas operadoras comerciais. "Adoraríamos participar, mas não está desenhada ainda", admitiu o CEO da Ericsson em Portugal e Espanha, Juan Olivera.

Num encontro com jornalistas esta quarta-feira, em Lisboa, o gestor espanhol alertou os decisores públicos para a necessidade de acelerar neste processo, definindo de forma clara o modelo a seguir. "Não é…

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