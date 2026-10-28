Euribor mantém-se a três meses, cai a seis e sobe a 12 meses

A taxa Euribor manteve-se esta quarta-feira a três meses, desceu a seis e subiu a 12 meses em relação a terça-feira.

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou hoje ao ser fixada em 2,960%, menos 0,030 pontos percentuais que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 40,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,03% e 24,27%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu hoje, para 3,290%, mais 0,028 pontos que na véspera. Já a Euribor a três meses manteve-se hoje, ao ser fixada de novo em 2,618%.

Hoje começa a reunião de política monetária do BCE em Frankfurt e o mercado espera que a entidade mantenha as taxas diretoras. A 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.

Em junho, pela primeira vez desde setembro de 2023, o BCE tinha subido as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.