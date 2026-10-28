Eversheds Sutherland Portugal reforça área de Corporate e M&A com promoção de Joana Pinhal a Sócia Convidada

A Eversheds Sutherland Portugal anuncia a promoção de Joana Pinhal a Sócia Convidada do Departamento de Societário e Fusões e Aquisições, que passa também a assumir as funções de Coordenadora-Adjunta da área de prática de Corporate e M&A e de responsável pelas áreas de Private Equity e Venture Capital.

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A Joana Pinhal integra o escritório desde 2025 e exercia, até agora, funções de Associada Principal, estando regularmente envolvida em operações complexas e de relevância estratégica para clientes nacionais e internacionais.

Rodrigo Almeida Dias, Managing Partner da Eversheds Sutherland Portugal, afirma: “Esta promoção reflete o percurso de excelência da Joana, as suas reconhecidas competências técnicas e o contributo decisivo que tem dado para o desenvolvimento e o crescimento da nossa prática de Societário e Fusões e Aquisições.”