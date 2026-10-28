Ex-ministra Mendes Godinho vai ser diretora de emprego e assuntos sociais da OCDE

Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho, vai assumir a Direção de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económica (OCDE), adiantou a própria ao ECO. A ex-governante venceu um concurso internacional, no qual participaram mais de 130 candidatos de quase 30 países.

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“É um desafio enorme no contexto de mudança que estamos a viver no mundo do trabalho e em que a OCDE pode ser um organismo fundamental de apoio aos países“, sublinha Ana Mendes Godinho.

“É também um orgulho, porque reflete o reconhecimento por tudo o que foi feito em Portugal, nomeadamente durante a pandemia”, acrescenta a mesma.

Mendes Godinho foi ministra do Trabalho entre 2019 e 2024, tendo sido um dos principais rostos da estratégia do Governo de António Costa em resposta ao impacto da pandemia de Covid-19 na economia nacional. Foi sob a sua liderança que se desenvolverem medidas que se viriam a tornar emblemáticas, como o lay-off simplificado, que ajudou as empresas a segurarem o emprego apesar dos confinamentos.

Foi também uma das protagonistas da Agenda do Trabalho Digno, a reforma laboral levada a cabo pelo Governo socialista, que, nomeadamente, regulou o trabalho nas plataformas digitais e criminalizou o trabalho não declarado, além de ter posto um travão ao outsourcing para as empresas que avancem com despedimentos coletivos.

Ao ECO, Mendes Godinho realça que este novo cargo “é a possibilidade de dar o meu contributo a nível internacional”. Em janeiro, passará a viver em Paris, França, onde fica a sede da OCDE. “É uma grande mudança, um grande desafio”, afirma.

A direção que passará a liderar tem intervenção na definição e acompanhamento das políticas públicas de emprego, proteção social, qualificações, migrações e saúde. É também responsável por publicações como o “OECD Employment Outlook”, que é um dos principais relatórios internacionais sobre a evolução dos mercados de trabalho e os salários.

Atualmente, Mendes Godinho está a desempenhar as funções de diretora de Estratégia de Turismo da Universidade Nova de Lisboa. Antes, protagonizou a candidatura do PS à Câmara de Sintra nas Autárquicas de 2025.