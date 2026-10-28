Famílias carenciadas vão ter apoio para comprar carro elétrico. Governo paga 80% do valor do automóvel

O Governo vai avançar com novos apoios à compra de veículos elétricos. Estão reservados 50 milhões de euros para esta medida, em moldes semelhantes aos de concursos anteriores. Em paralelo, haverá também um apoio destinado às famílias mais vulneráveis, que poderão candidatar-se a uma comparticipação de até 80% do valor do automóvel.

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“Teremos pela primeira vez apoio à aquisição de veículos elétricos dirigidos especificamente aos mais carenciados“, anunciou esta quarta-feira a ministra do ambiente, Maria da Graça Carvalho, no Parlamento. Neste âmbito, vai ser apoiada a aquisição de 20 mil veículos, com uma comparticipação de até 80% do respetivo valor.

“Manteremos ainda os incentivos à aquisição de veículos elétricos para a população em geral, com regras semelhantes às do passado“, continuou a ministra, desvendando que este programa de apoio terá uma dotação de cerca de 50 milhões de euros.

Além do apoio aos particulares, o Executivo decidiu apoiar a compra de até 9.000 veículos elétricos para microempresas e, noutra iniciativa, a aquisição de veículos pesados mais sustentáveis, assim como a rede de postos de carregamento destes veículos.

Por fim, irá cofinanciar a aquisição de autocarros elétricos para zonas de baixa densidade, destinados, por exemplo, à mobilidade dos trabalhadores e da população estudantil nestes territórios.

“Libertar Portugal da dependência dos combustíveis fósseis não é uma quimera: é uma condição essencial para um futuro melhor e menos dependente de terceiros”, rematou a ministra, na sua intervenção no plenário desta manhã.

O último concurso para a aquisição de veículos elétricos contou com uma dotação global de 10 milhões de euros. Eram elegíveis os veículos adquiridos desde 1 de janeiro de 2025. Os particulares puderam receber um incentivo de até 4 mil euros na aquisição de veículos 100% elétricos novos, com preço até 38.500 euros, ou até 55 mil euros no caso de modelos com mais de cinco lugares.

(Notícia atualizada pela última vez às 15h13, com mais informação)