Flávio Bolsonaro voou da Argentina para o Equador em jato privado após abandonar Brasil

O Governo de Buenos Aires informou que Flávio Bolsonaro partiu da Argentina rumo ao Equador, três dias depois de ter sido derrotado na segunda ronda da eleição presidencial do vizinho Brasil. A imprensa brasileira adianta ainda que o candidato derrotado por Lula da Silva já estará em Miami, nos Estados Unidos.

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O senador conservador atravessou com a família a fronteira terrestre com a Argentina, na província de Misiones (nordeste), “munido de documentos de viagem em dia, sem qualquer impedimento legal”, disse a Direção Nacional de Migrações da Argentina.

Flávio Bolsonaro atravessou às 22:50 de terça-feira (01:50 de hoje em Lisboa) o posto fronteiriço da Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga a cidade brasileira de Foz do Iguaçu à cidade argentina de Puerto Iguazú, acompanhado pela mulher e as duas filhas.

Quarenta minutos mais tarde, Flávio Bolsonaro embarcou num “voo privado fretado pela empresa Baires Fly S.A. com destino à cidade de Guayaquil, no Equador”, acrescentou a mesma fonte, num comunicado publicado na rede social X.

A aeronave descolou pouco depois de Puerto Iguazú, confirmou o portal especializado FlightRadar.

Horas antes, o Ministério da Segurança da Argentina tinha negado que o filho do ex-Presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (2019-2023) tivesse entrado no país.

A fuga de Flávio Bolsonaro ocorreu um dia depois de ter sido intimado pela Polícia Federal, por ordem do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entregar todos os passaportes que possui no prazo de 24 horas, e de ter sido proibido de deixar o Brasil.

A decisão de Moraes consta de um processo em que Flávio e um amigo, o advogado Willer Tomaz, são investigados por corrupção, branqueamento de capitais e evasão fiscal, num suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e uma plataforma de apostas.

O senador da extrema-direita brasileira é ainda alvo de uma investigação do STF sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia do pai, que se encontra detido por tentativa fracassada de golpe de Estado.

Na segunda-feira, um dia antes de deixar o país, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que garantiu que nunca deixaria o Brasil, e que entregaria os passaportes às autoridades policiais, incluindo um passaporte diplomático e um de cidadão italiano.

Na terça-feira, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano afirmou, sob condição de anonimato, que Flávio Bolsonaro e a família receberão vistos para os Estados Unidos, informação que a comunicação social brasileira já tinha confirmado.

“O Departamento de Estado irá emitir vistos a Flávio Bolsonaro e à sua família e permitir-lhes a entrada nos Estados Unidos”, afirmou o responsável, citado pela agência de notícias Associated Press.

O Presidente norte-americano Donald Trump, que deu apoio expresso a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, também foi interrogado e garantiu que concederia vistos ao senador brasileiro e à sua família.

“Bem, eu aprovaria. Acho que eles são boas pessoas. A eleição foi muito estranha, e achei que foi terrível. Ela tem recebido avaliações ruins. Veja o que aconteceu com o mercado deles”, afirmou Trump aos jornalistas.

A possibilidade de Flávio sair do Brasil caso perdesse as eleições já tinha sido anunciada pelo irmão, Eduardo Bolsonaro, atualmente foragido da Justiça brasileira, e a residir nos Estados Unidos desde 2025.