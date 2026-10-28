Hospital Universitário Rey Juan Carlos organiza um seminário sobre cirurgia robótica em ginecologia

A cirurgia robótica está a alargar as opções de tratamento de patologias ginecológicas complexas, como a endometriose profunda, os miomas de grande dimensão ou determinados tumores. A sua maior precisão permite realizar intervenções difíceis com menor sangramento e dor pós-operatória, além de favorecer uma recuperação mais rápida das doentes. No entanto, a sua crescente implantação também coloca um desafio: garantir que os avanços tecnológicos sejam acompanhados por uma formação especializada.

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Foi isso que salientaram especialistas de vários hospitais espanhóis durante o colóquio «Cirurgia robótica em ginecologia: da teoria à sala de operações», organizado pelo Hospital Universitário Rey Juan Carlos — pertencente à rede de saúde pública da Comunidade de Madrid (Sermas) —. «Em comparação com a laparoscopia convencional, a plataforma robótica oferece uma visão tridimensional ampliada em alta definição, instrumentos articulados que reproduzem os movimentos da mão humana com maior amplitude de rotação e filtragem de tremores, bem como uma ergonomia superior para o cirurgião», explicou a doutora María de Matías Martínez, chefe associada do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do centro.

Estas vantagens contribuíram para que, na última década, a cirurgia robótica tenha passado de ser utilizada em casos muito específicos para ser incorporada em inúmeros hospitais. Atualmente, é utilizada em procedimentos como a histerectomia, a cirurgia reconstrutiva do pavimento pélvico ou o tratamento de cancros ginecológicos, como o do endométrio. No entanto, a cirurgiã recorda que a sua indicação deve ser avaliada individualmente, tendo em conta as características de cada doente, a complexidade da intervenção e a experiência da equipa cirúrgica.

A expansão da cirurgia robótica exige mais do que apenas dispor de equipamentos avançados. A sua utilização requer profissionais com formação específica, treino supervisionado e uma avaliação contínua dos resultados para garantir a segurança das doentes.

«O verdadeiro desafio não reside apenas em dispor de sistemas cada vez mais avançados, mas em integrá-los de forma responsável na prática clínica diária, realizando uma avaliação rigorosa dos resultados e facilitando fóruns de encontro como este, que promovem a troca contínua de experiências entre equipas», afirmou De Matías.

Um dos aspetos fundamentais desta formação é compreender como se desenrola uma intervenção real, desde o seu planeamento até à tomada de decisões durante a operação. Com este objetivo, a jornada incluiu uma cirurgia em direto com o sistema Da Vinci 5, o mais recente modelo desta tecnologia que incorpora novas ferramentas de análise de dados e funcionalidades destinadas a facilitar o trabalho do cirurgião a partir da consola, e que foi integrado no hospital de Móstoles em dezembro passado como o seu terceiro robô, tornando o Hospital Rey Juan Carlos no primeiro hospital de Madrid a dispor deste número de plataformas cirúrgicas.

Para quem começa a utilizar esta tecnologia, a experiência prática revela-se especialmente importante. «A observação direta, combinada com a simulação e a prática supervisionada, permite aos profissionais mais jovens ganhar confiança, identificar etapas críticas, reconhecer as limitações técnicas e aprender a utilizar o robô com os mais elevados padrões de segurança e eficiência», indicou a especialista.

A adoção da cirurgia robótica também requer uma coordenação estreita entre os diferentes profissionais da sala de operações. O pessoal de enfermagem desempenha um papel fundamental na preparação da doente, na disposição dos instrumentos e no desenrolar da intervenção, aspetos que se revelam essenciais para o bom funcionamento da equipa.

«A cirurgia robótica é, acima de tudo, um trabalho de equipa multidisciplinar. Exige uma coordenação milimétrica e uma comunicação constante entre cirurgiões, anestesistas e o pessoal de enfermagem. Encontros como este ajudam-nos a construir uma base comum de conhecimento e a consolidar uma cultura cirúrgica orientada para a excelência e a segurança das nossas pacientes», afirmou a médica.