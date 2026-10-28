Hugo Veiga e Diego Machado estão de volta. !F Creative Capital é o novo projeto dos ex-diretores criativos globais da AKQA

A !F tem cerca de 15 profissionais a tempo inteiro, já trabalha em vários mercados e prepara o lançamento de marcas próprias, conta em entrevista ao +M Hugo Veiga.

⚡ ECO Fast Hugo Veiga e Diego Machado lançam a !F Creative Capital, uma empresa inovadora que investe em criatividade, marcando o seu regresso ao mercado.

A !F Creative Capital conta com uma equipa de cerca de 15 profissionais e já faturou mais de um milhão de euros no último ano, atuando em diversos mercados.

A nova abordagem da empresa visa transformar a forma como a criatividade é integrada nos negócios, promovendo parcerias diretas com decisores e priorizando projetos alinhados com os seus valores.

Hugo Veiga e Diego Machado estão oficialmente de regresso ao mercado, agora com um projeto em nome próprio. A dupla, que deixou em junho do último ano a direção criativa global da AKQA está a lançar a !F Creative Capital, empresa que se apresenta com um modelo idêntico ao de uma sociedade de capital de risco, mas que que investe capital criativo, em vez de capital financeiro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A empresa tem cerca de 15 profissionais a tempo inteiro, já trabalha em vários mercados, prepara o lançamento de marcas próprias e faturou mais de um milhão de euros no último ano, conta em entrevista ao +M Hugo Veiga.

A !F, que os dois profissionais lançam publicamente depois de mais de um ano a testar o modelo, propõe uma abordagem diferente à criatividade, assumindo-se como uma sociedade de capital de risco que investe capital criativo em empresas e marcas, em vez de capital financeiro.

O projeto nasceu da vontade de valorizar o contributo da criatividade para os negócios, num contexto em que, considera o criativo, a inteligência artificial generativa está a alimentar a perceção de que qualquer pessoa consegue produzir conteúdos através de prompts.

Uma das diferença em relação ao modelo tradicional das agências está no momento em que a criatividade entra no processo. “O que estamos a tentar fazer é trazer a criatividade para o começo, para a génese da criação dos produtos”, explica. Quando o produto já existe, a abordagem passa por repensar a forma como se apresenta ao mercado e como pode ganhar relevância.

A empresa tem várias áreas de atividade. Nas chamadas “comissões”, responde a desafios estratégicos e criativos de marcas ou figuras públicas. participações no capital, podendo também receber uma percentagem das vendas.

É o caso da Authentic Fruits, empresa belga de superfoods em embalagens flexíveis, direcionados para adultos, com a qual a IF estabeleceu uma parceria. O projeto inclui o rebranding, o reposicionamento da marca e a reestruturação do ecossistema digital, incluindo o comércio eletrónico e a relação com a audiência. A remuneração combina participações nas vendas nos canais digital e físico com uma participação no capital, cuja percentagem não foi revelada.

A !F está também a desenvolver produtos próprios. Um dos projetos é a Sniff, uma marca dedicada exclusivamente a produtos para cães, que deverá chegar ao mercado com um primeiro produto em breve. A proposta parte da ideia de que o setor tende a desenvolver produtos a pensar nos donos, e não nos animais. Para o projeto, a empresa recrutou um perfumista especializado em aromas complexos e um médico veterinário.

Outro dos verticais é o entretenimento. Hugo Veiga e Diego Machado são coprodutores de uma longa-metragem de ficção filmada entre a China e os Estados Unidos, ligada ao universo do skate e com estreia prevista para 2027. Coproduziram também a curta-metragem documental A Casa de Dona Carlota, sobre a proibição do futebol feminino no Brasil durante a ditadura militar.

A estrutura inclui ainda uma área de produção, que agrega parceiros para concretizar projetos e uma escola de empreendedorismo criativo, a IF School.

A criação da !F surge num momento em que o setor das agências atravessa uma fase de consolidação e transformação, marcada por fusões, pressão sobre os preços e crescente utilização de ferramentas de inteligência artificial. Para Hugo Veiga, o caminho não passa por tentar adaptar os modelos existentes, mas por encontrar formas diferentes de competir.

“Na tentativa de sobreviver, muitas agências entraram numa espiral de descida de preços e cedência a todas as exigências operacionais, reduzindo a criatividade a um mero adereço”, considera.

O criativo, que saiu do universo WPP há cerca de um ano e meio, aponta também o peso da burocracia e dos processos de aprovação como fatores que condicionam a capacidade de inovação. No final da sua etapa na AKQA, conta, dois grandes projetos globais, que tinham exigido um ano de trabalho, acabaram cancelados devido à mudança de interlocutores do lado do cliente.

A !F procura, por isso, trabalhar diretamente com os decisores das empresas, reduzindo as camadas de aprovação e privilegiando relações de parceria. A independência permite também selecionar os projetos em função de critérios financeiros, mas igualmente do interesse criativo, do impacto, da aprendizagem e da reputação que podem trazer.

“Mais do que as marcas, importam as pessoas. Não me sento à mesa com um logótipo, sento-me com profissionais de carne e osso”, afirma Hugo Veiga, acrescentando que a empresa recusa projetos que não estejam alinhados com os seus valores, mesmo que sejam financeiramente atrativos.

A equipa fixa conta atualmente com cerca de 15 profissionais, distribuídos por Portugal, Brasil, Suíça, Canadá, Estados Unidos e Coreia do Sul. Entre os trabalhos desenvolvidos está um projeto de reposicionamento do Al-Nassr, clube saudita onde joga Cristiano Ronaldo, com o objetivo de o afirmar como uma marca desportiva global. A equipa esteve também recentemente duas semanas em Seul a trabalhar num projeto ligado à dança e ao fenómeno K-pop.

A entrevista completa pode ser vista/lida na próxima sexta-feira.