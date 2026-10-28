Lucro do Santander em Portugal recua 9% com reformas antecipadas e mudança nas agências

O Santander Portugal fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido consolidado 663,8 milhões de euros, uma queda de 8,8% em relação aos 728,2 milhões reportados no período homólogo de 2025.

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Segundo adianta o banco em comunicado enviado à CMVM, o resultado foi pressionado por 29,9 milhões de euros de encargos com a transformação da rede de agências e reformas antecipadas. Além deste custo “extra”, o banco detalha que, nos primeiros nove meses de 2025, contabilizou um “ganho” de 27,6 milhões gerado pelo reembolso adicional de solidariedade.

Sem estes dois efeitos, o resultado, que conta com seis meses de Isabel Guerreiro na liderança da instituição, baixou apenas 1% face aos nove meses concluídos em setembro de 2025, para 693,7 milhões de euros.

Isabel Guerreiro assumiu as funções de liderança do Santander Portugal no dia 1 de março, onde já era vice-presidente, na sequência da saída de Pedro Castro e Almeida para o cargo de administrador do risco do grupo espanhol, tornando-se na primeira mulher à frente de um grande banco em Portugal.

“O banco continua a crescer a base de clientes, ativos e digitais, captando a transacionalidade, e materializando a estratégia do Santander de ser cada vez mais o banco principal dos seus clientes”, realça o comunicado de resultados do banco.

O Santander Totta angariou 23 mil novos clientes em 2026, elevando os clientes ativos para 1,97 milhões no final de setembro, enquanto os clientes digitais cresceram 54 mil, no mesmo período, para 1,38 milhões.

A entidade explica ainda que continua a transformação da sua rede comercial, “orientada para ser um banco digital com agências, com a expansão da rede de WorkCafés para 10 espaços”.

No final de setembro, o banco contava com 258 balcões, menos 20 que no final de 2025. Quanto ao número de trabalhadores, o número de colaboradores situava-se nos 4.509, menos 157 que em dezembro. Na apresentação dos resultados semestrais, Isabel Guerreiro considerou tratar-se de um “processo naturalíssimo” a saída de trabalhadores, que está relacionado com reformas quando chegam à idade limite e também de pré-reformas.

Em termos de atividade, a margem financeira — que resulta da diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos — fixou-se em 1.015,7, menos 1,3% que no período homólogo. Já as comissões subiram 4,8% para 382,9 milhões de euros.

No final de setembro de 2026, a carteira de crédito a clientes (bruto) ascendeu a 56,5 mil milhões de euros, mais 8,3%, enquanto os recursos de clientes ascenderam a 51,6 mil milhões de euros (+6,3%), com crescimento diversificado entre depósitos (+6,3%) e recursos fora de balanço (+5,9%).

O rácio de capital CET1 (phase-in) situou-se em 15,3% (+1,3 p.p. face ao período homólogo).

Os resultados em Portugal são conhecidos um dia depois de o Banco Santander ter divulgado que registou um lucro de 12.405 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 20% do que no período homólogo anterior.

(Notícia atualizada)