Lucros do Santander sobem 20% até setembro após venda de filial polaca
Banco espanhol registou um resultado líquido de 12.405 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, em que angariou 17 milhões de novos clientes.
O Banco Santander registou um lucro de 12.405 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 20% do que no período homólogo anterior, segundo informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
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O resultado inclui uma mais-valia líquida de 1.895 milhões decorrente da venda da filial do Santander na Polónia.
Sem essa e outras rubricas não recorrentes, o banco registou um resultado ordinário recorde de 11.176 milhões, um aumento de 16%, graças à forte atividade dos clientes, aos avanços em termos de eficiência e a maiores receitas obtidas com a execução do plano ONE Transformation, segundo a informação enviada ao regulador espanhol.
O Santander angariou 17 milhões de novos clientes nos últimos doze meses, atingindo os 189 milhões, graças à atividade comercial em todos os setores de negócio e à integração de oito milhões de clientes do TSB, o banco britânico adquirido ao Sabadell, bem como à aquisição do banco norte-americano Webster, cujas aquisições foram concluídas a 30 de abril e a 20 de agosto, respetivamente.
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