Mercado Ibérico

Madrid reunirá investigadores e especialistas para debater como tomar decisões na era da IA, da incerteza geopolítica e da complexidade

  • Servimedia
  • 28 Outubro 2026

A GBSB Global Business School, em conjunto com a MESOS Business School e a Sanjivani University, organizou a segunda edição do congresso internacional InnoVision.

Irá realizar-se nos dias 5 e 6 de novembro para abordar os desafios da transformação empresarial, da liderança e da competitividade num ambiente global em constante mudança.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Como podem as empresas antecipar-se às mudanças tecnológicas, gerir a incerteza geopolítica e manter a sua competitividade num ambiente cada vez mais complexo? Estas serão algumas das questões centrais do InnoVision 2026 – The 2nd Global Conference on Business Transformation, Complexity, and Futures.

Sob o lema «Rethinking Business in the Era of Complexity: Foresight, Leadership and Innovation», o encontro reunirá investigadores, académicos e profissionais do mundo empresarial para debater os desafios que estão a redefinir os modelos de negócio e a tomada de decisões estratégicas.

O programa inclui 134 trabalhos de investigação distribuídos por sete áreas temáticas, que vão desde a inteligência artificial e a transformação digital até à sustentabilidade, à geopolítica, às finanças e aos novos modelos de liderança.

Organizado em colaboração com a MESOS Business School (França) e a Sanjivani University (Índia), o congresso pretende ligar a investigação académica aos desafios reais das organizações, promovendo o intercâmbio internacional de conhecimento e novas perspetivas sobre o futuro empresarial.

DESAFIOS

A jornada inaugural terá lugar na quinta-feira, 5 de novembro, em formato presencial, no campus da GBSB Global, em Madrid, e terá início com as boas-vindas institucionais dos representantes das três instituições organizadoras. Contará com uma palestra a cargo de Mike Blackman, Diretor-Geral da Integrated Systems Events.

O programa abordará questões de especial relevância para o tecido empresarial, tais como a aplicação da inteligência artificial à tomada de decisões, a adaptação das organizações a cenários de incerteza, os novos modelos de governação e liderança e o impacto das mudanças geopolíticas na atividade económica.

Entre as investigações previstas, destacam-se trabalhos sobre a utilização da IA como ferramenta de antecipação estratégica, a sua integração nos processos de gestão empresarial, a resiliência organizacional e a influência da geopolítica na perceção do risco. Serão também analisadas as oportunidades e os desafios da inovação tecnológica em setores como a banca, o comércio e a indústria.

Um dos momentos de destaque do evento será o painel de especialistas «Trends Redefining Business Education», que reunirá representantes de instituições académicas internacionais como a GBSB Global, a Georgian American University e o Zaragoza Logistics Center (ZLC-MIT).

O debate abordará a forma como a formação empresarial deve evoluir para responder às novas exigências do mercado de trabalho, à transformação tecnológica e à necessidade de formar profissionais capazes de liderar organizações em contextos em constante mudança.

A primeira jornada incluirá também a assinatura de um acordo de colaboração institucional e várias sessões de apresentação de investigações. O congresso prosseguirá na sexta-feira, 6 de novembro, em formato online, com novas sessões académicas e um workshop sobre a publicação de investigações em revistas internacionais de economia e gestão.

Com esta segunda edição, a GBSB Global salientou que reforça a sua aposta em Madrid como ponto de encontro entre o conhecimento académico e o mundo empresarial, impulsionando o debate sobre as competências de que as organizações necessitarão para enfrentar os desafios do futuro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Madrid reunirá investigadores e especialistas para debater como tomar decisões na era da IA, da incerteza geopolítica e da complexidade

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

França ‘segura mão’ do BCE. Taxas de juro ficam inalteradas

Patrícia Abreu,

Num dia marcado pelo anúncio de saída de Christine Lagarde da liderança em fevereiro, o BCE deixou a taxa de depósito inalterada nos 2,50%, num momento em que a situação francesa preocupa.