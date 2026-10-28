Madrid reunirá investigadores e especialistas para debater como tomar decisões na era da IA, da incerteza geopolítica e da complexidade

Irá realizar-se nos dias 5 e 6 de novembro para abordar os desafios da transformação empresarial, da liderança e da competitividade num ambiente global em constante mudança.

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Como podem as empresas antecipar-se às mudanças tecnológicas, gerir a incerteza geopolítica e manter a sua competitividade num ambiente cada vez mais complexo? Estas serão algumas das questões centrais do InnoVision 2026 – The 2nd Global Conference on Business Transformation, Complexity, and Futures.

Sob o lema «Rethinking Business in the Era of Complexity: Foresight, Leadership and Innovation», o encontro reunirá investigadores, académicos e profissionais do mundo empresarial para debater os desafios que estão a redefinir os modelos de negócio e a tomada de decisões estratégicas.

O programa inclui 134 trabalhos de investigação distribuídos por sete áreas temáticas, que vão desde a inteligência artificial e a transformação digital até à sustentabilidade, à geopolítica, às finanças e aos novos modelos de liderança.

Organizado em colaboração com a MESOS Business School (França) e a Sanjivani University (Índia), o congresso pretende ligar a investigação académica aos desafios reais das organizações, promovendo o intercâmbio internacional de conhecimento e novas perspetivas sobre o futuro empresarial.

DESAFIOS

A jornada inaugural terá lugar na quinta-feira, 5 de novembro, em formato presencial, no campus da GBSB Global, em Madrid, e terá início com as boas-vindas institucionais dos representantes das três instituições organizadoras. Contará com uma palestra a cargo de Mike Blackman, Diretor-Geral da Integrated Systems Events.

O programa abordará questões de especial relevância para o tecido empresarial, tais como a aplicação da inteligência artificial à tomada de decisões, a adaptação das organizações a cenários de incerteza, os novos modelos de governação e liderança e o impacto das mudanças geopolíticas na atividade económica.

Entre as investigações previstas, destacam-se trabalhos sobre a utilização da IA como ferramenta de antecipação estratégica, a sua integração nos processos de gestão empresarial, a resiliência organizacional e a influência da geopolítica na perceção do risco. Serão também analisadas as oportunidades e os desafios da inovação tecnológica em setores como a banca, o comércio e a indústria.

Um dos momentos de destaque do evento será o painel de especialistas «Trends Redefining Business Education», que reunirá representantes de instituições académicas internacionais como a GBSB Global, a Georgian American University e o Zaragoza Logistics Center (ZLC-MIT).

O debate abordará a forma como a formação empresarial deve evoluir para responder às novas exigências do mercado de trabalho, à transformação tecnológica e à necessidade de formar profissionais capazes de liderar organizações em contextos em constante mudança.

A primeira jornada incluirá também a assinatura de um acordo de colaboração institucional e várias sessões de apresentação de investigações. O congresso prosseguirá na sexta-feira, 6 de novembro, em formato online, com novas sessões académicas e um workshop sobre a publicação de investigações em revistas internacionais de economia e gestão.

Com esta segunda edição, a GBSB Global salientou que reforça a sua aposta em Madrid como ponto de encontro entre o conhecimento académico e o mundo empresarial, impulsionando o debate sobre as competências de que as organizações necessitarão para enfrentar os desafios do futuro.