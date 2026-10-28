Oito em cada dez consumidores antecipam a compra de brinquedos de Natal para encontrar preços mais baixos

As famílias em Espanha não esperam até ao último minuto para comprar os brinquedos de Natal. Oito em cada dez (76%) antecipam as suas compras para encontrar preços mais baixos, e 32% aproveitam a Black Friday para o fazer, de acordo com o estudo «Hábitos e tendências de compra de brinquedos para o Natal», realizado pela Beruby para a Amazon.

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O estudo analisa como os consumidores se preparam para esta época, quais são as preferências de adultos e crianças na hora de escolher os brinquedos que vão pedir ao Pai Natal e aos Reis Magos, e que fatores influenciam essa decisão.

De acordo com esta análise, além da poupança, os consumidores antecipam as suas compras para evitar que o brinquedo que desejam esgote (41%) e para fugir ao stress de deixar tudo para a última hora (40%). Apenas 3% dos inquiridos esperam pelos dias que antecedem o Natal ou os Reis Magos para concluir as suas compras.

Coincidindo com a apresentação do estudo, e com o objetivo de ajudar as famílias a encontrar o presente perfeito para os mais pequenos, a Amazon revelou a sua lista dos «Brinquedos mais desejados» para este Natal.

A seleção foi elaborada por especialistas da empresa com base em pesquisas dos clientes, palavras-chave e produtos avaliados com 4 estrelas ou mais, e abrange desde jogos de construção até figuras colecionáveis e propostas interativas ou para brincar em família. Todos estes produtos estão disponíveis na Loja de Brinquedos da Amazon, que conta com mais de dois milhões de produtos com opções para todas as idades, gostos e orçamentos, segundo informou a empresa.

«Na Amazon, sabemos que encontrar o presente perfeito para o Natal pode ser um desafio. Por isso, mais um ano, queremos partilhar a lista dos brinquedos mais desejados para ajudar as famílias a acertar nos seus presentes. Queremos que os nossos clientes encontrem tudo o que precisam para estas festas de forma cómoda e simples, com uma ampla seleção de produtos a preços baixos e com entregas rápidas e gratuitas para clientes Prime», afirmou Ana Herrero, responsável pela comunicação da Amazon em Espanha.

Os 10 brinquedos que integram a lista dos mais desejados para este Natal, segundo a Amazon, são o baralho de cartas Liar’s UNO da Mattel, o conjunto de construção Lamborghini Miura Hot Wheels da Mattel, o peluche interativo Grogu de Star Wars, as plantas dançarinas Botanicals da LEGO, os Yuyus do Winnie The Pooh da Disney, ELO -StarCAM, a câmara digital com inteligência artificial da LEXIBOOK, o foguetão de investigação para Marte «Space Esa» da Playmobil, a lata «Megaluz Lunar» da Pokémon, o tablet «Amazon Kids 8» da Amazon e o kit de robótica «Betabot» da Science4you.

De acordo com o estudo, os consumidores dão prioridade aos brinquedos que permitem às crianças divertirem-se e aprenderem. Neste sentido, 71% dos inquiridos escolhem brinquedos educativos ou que estimulem a aprendizagem, enquanto outros 62% valorizam que sejam divertidos e consigam entreter as crianças durante muito tempo.

Entre os tipos de brinquedos que provavelmente liderarão a lista dos mais oferecidos neste Natal, destacam-se os jogos de construção (61%), os jogos de mesa e de cartas para desfrutar em família (46%) e os brinquedos educativos, de ciência e robótica (33%).

A TRADIÇÃO PERMANECE

Escrever uma carta ao Pai Natal e aos Três Reis Magos continua a ser uma tradição em Espanha: três em cada quatro inquiridos (77%) incentivam as crianças a quem oferecem brinquedos no Natal a fazê-lo. Além disso, são muitos os que dividem os seus desejos em duas cartas, uma vez que mais de metade dos participantes no estudo (55%) celebra ambas as tradições. Para aqueles que escrevem apenas a um dos dois, os Reis Magos assumem a liderança com 33% do público, contra 5% que escrevem apenas ao Pai Natal.

No que diz respeito a quem decide quais os brinquedos a incluir na carta, quase metade dos inquiridos (46%) afirma que uns são escolhidos pelas crianças e outros, pelos adultos. Apenas em 14% dos casos são as crianças que tomam a decisão e, em outros 20%, é o adulto que oferece o presente.

Embora para 38% o que faz pender a balança para um brinquedo ou outro seja o preço, o que mais influencia a decisão final são as recomendações de amigos e familiares (41%). As opiniões e avaliações online de outros compradores são o que mais influencia 35% dos inquiridos.

De acordo com o estudo, 61% das crianças em Espanha já pediram, pelo menos uma vez, um brinquedo ou presente muito difícil de encontrar nas lojas. O «presente impossível» que as crianças mais costumam pedir no Natal é um animal de estimação (37%), seguido de um dinossauro ou animal selvagem (16%), um irmãozinho (15%) ou conhecer a sua personagem famosa ou de ficção preferida (13%).

Para adquirir os presentes que se encontram nas lojas, os consumidores recorrem cada vez mais a diferentes canais de compra. Metade dos inquiridos (50%) afirma que compra brinquedos em partes iguais em lojas online e em estabelecimentos físicos, enquanto 30% dá prioridade às compras online e 21% prefere principalmente o comércio físico.

Entre as principais vantagens de comprar brinquedos online, os inquiridos destacam a comodidade de poder fazê-lo a qualquer hora e em qualquer lugar (87%), evitar as aglomerações, o trânsito e os engarrafamentos típicos desta época do ano (70%) e a possibilidade de levantar os brinquedos num cacifo ou armário, para manter melhor o segredo (37%). Além disso, 55% valorizam o facto de poderem escolher entre uma ampla variedade de produtos, e 47% destacam a comodidade de os receber diretamente em casa.

Ana Herrero, responsável pela Comunicação da Amazon em Espanha, afirmou que se verificou que «uma das coisas que os consumidores mais valorizam na hora de fazer compras online é a possibilidade de receber os brinquedos numa morada diferente da sua, por comodidade e porque isso os ajuda a guardar melhor o segredo. Na Amazon, queremos ajudar os nossos clientes a manter a magia do Natal e a receber as suas encomendas rapidamente onde quiserem, incluindo nos mais de 29 000 cacifos e pontos de recolha que temos em Espanha».

Por último, o estudo revela que um dos aspetos que os consumidores mais valorizam quando fazem compras online é a possibilidade de comparar preços para encontrar a melhor oferta (66%). A Amazon oferece preços competitivos durante todo o ano e compara o preço de mais de um milhão de produtos para poder oferecer o mesmo preço ou um preço melhor do que noutras lojas online.