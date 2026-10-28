País Basco, Madrid e a Catalunha consolidam-se como as principais referências na área da saúde em Espanha

O País Basco, Madrid e a Catalunha continuam a ser as principais referências em matéria de saúde do país, tal como se constata num estudo elaborado pela Ipsos. A saúde pública obtém uma classificação média de 6,3 em 10 e 53% dos cidadãos atribuem-lhe uma nota de «bom» ou «excelente».

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A habitação e a saúde continuam a ser as questões que mais preocupam a sociedade espanhola, mas a imigração surge com força entre as principais preocupações dos cidadãos. 58,4% dos espanhóis incluem a habitação entre os três problemas mais relevantes da sua comunidade e 49,7% apontam a saúde. Segue-se a imigração, referida por 29,4%, à frente dos impostos e da inflação (25,3%), bem como do desemprego (23,8%).

Este relatório revela diferenças territoriais significativas: a habitação atinge os seus níveis mais elevados de preocupação nas Ilhas Baleares (74%), na Galiza e na Cantábria (65%) e em Madrid, na Comunidade Valenciana e nas Ilhas Canárias (63%); a saúde destaca-se especialmente na Galiza (59%), no País Basco (58%) e em La Rioja, Aragão, Castela e Leão e Andaluzia (57%), e a imigração assume maior peso nas Ilhas Baleares (48%), em Aragão e Múrcia (42%) e nas Ilhas Canárias (40%).

PRESTÍGIO

«Quando perguntamos aos espanhóis quais as comunidades que consideram ter os melhores serviços de saúde pública, o País Basco lidera o ranking com 29%, seguido de muito perto pela Comunidade de Madrid, com 26%, e, um pouco mais atrás, pela Catalunha, com 22%. Estas são as três principais referências», indicou a diretora de Opinião da Ipsos, Silvia Bravo.

Neste relatório, Navarra ocupa a quarta posição, com 19,3%, e, no extremo oposto, a Andaluzia obtém a classificação média mais baixa do seu sistema de saúde pública, com 5,8 pontos em 10; seguida pela Extremadura (6,0) e pela Galiza, La Rioja e Ilhas Canárias (6,1 nos três casos).

Por seu lado, as Ilhas Baleares são a comunidade com a maior proporção de cidadãos que classificam com nota máxima (9 ou 10) o sistema de saúde pública da sua própria comunidade, com 19,3%, seguidas pela Cantábria (18,0%), Madrid (17,9%) e as Astúrias (17,3%), face à média nacional de 13,1%.

A FORÇA DO SISTEMA

A qualificação dos médicos e do pessoal de enfermagem continua a ser o aspeto mais valorizado dos serviços de saúde pública, com 34,2% de classificações «excelentes» em ambos os casos. No que diz respeito à formação médica, destacam-se Navarra (39,2%), Cantábria e Madrid (39,1% em ambas) e Andaluzia (38,9%). Na área da enfermagem, Navarra lidera com 48,7%, seguida das Ilhas Baleares (40,5%) e da Galiza (38,8%).

O atendimento personalizado recebido atinge 32% de avaliações excelentes a nível nacional. O País Basco (43,5%) e Navarra (43,3%) obtêm os melhores resultados, seguidos pelas Astúrias (37,6%). No que diz respeito à informação prestada sobre o problema de saúde, Navarra (29,5%), Madrid (26,3%) e Castela e Leão (26,1%) ocupam as primeiras posições.

Entre os aspetos relacionados com os serviços, Navarra (33,4%), o País Basco (28,9%) e La Rioja (28,8%) lideram a avaliação do estado das instalações, enquanto as Ilhas Baleares (25,0%), Navarra (24,8%) e Madrid (24,5%) lideram a avaliação da tecnologia e dos meios disponíveis. No que diz respeito à digitalização da prestação de cuidados de saúde, destacam-se Madrid (18,1%), o País Basco (18,0%) e as Astúrias (17,8%), acima da média nacional (15%).

LISTAS DE ESPERA

«As listas de espera continuam a ser o principal problema identificado. Quase seis em cada dez espanhóis referem longas esperas para intervenções, consultas ou exames de diagnóstico e, além disso, uma percentagem semelhante considera que as listas de espera até pioraram nos últimos anos», salientou Bravo.

As Canárias (70%), a Galiza (69%) e as Astúrias e Castela e Leão (67%) são as regiões onde as longas esperas são mencionadas com maior frequência, enquanto La Rioja (71%) lidera as dificuldades em conseguir uma consulta.

A avaliação dos tempos de espera continua a ser o ponto mais fraco do sistema: apenas 5% dos espanhóis atribuem-lhe uma nota de 9 ou 10. No entanto, Madrid (8,2%), Navarra (8,0%) e a Comunidade Valenciana (6,2%) registam os resultados mais favoráveis neste indicador.

A perceção de que a situação piorou também é maioritária: 64% consideram que as listas de espera pioraram nos últimos dois anos. Navarra (78,2%), Extremadura (73,5%), País Basco (73,3%) e La Rioja (72,6%) apresentam as percentagens mais elevadas, enquanto a Catalunha (56,3%), Múrcia (57,3%) e as Astúrias e Cantábria (61,1%) apresentam níveis comparativamente inferiores.

No que diz respeito às medidas adotadas para as reduzir, 21,8% dos espanhóis consideram que a sua comunidade autónoma está a agir de forma adequada. Madrid (25,5 %), País Basco (25,4 %) e Astúrias (25,0 %) lideram este indicador, seguidas de Castela-La Mancha (23,8 %), Comunidade Valenciana (22,7 %) e Catalunha (22,6 %).

Os cidadãos identificam claramente as principais áreas a melhorar. 62,5% consideram prioritário reduzir as listas de espera e 57,8% exigem o aumento do número de profissionais de saúde. Seguem-se facilitar o acesso a especialistas (28,0%) e melhorar a coordenação entre os cuidados de saúde primários e especializados (23,5%).

Este estudo baseia-se em 6 001 entrevistas online a cidadãos com mais de 18 anos, utilizadores dos serviços de saúde pública, realizadas entre 18 de junho e 9 de julho de 2026 em todas as comunidades e cidades autónomas.

A amostra inclui 1 000 entrevistas na Comunidade de Madrid, com ponderação demográfica e territorial. Com a ponderação aplicada, a base analítica de Madrid ascende a 1 693 entrevistas. A margem de erro é de ±1,39% para o total da amostra e de ±2,38% para a amostra específica de Madrid, partindo do pressuposto de máxima incerteza (p=q=0,5) e de um nível de confiança de 95,5%.