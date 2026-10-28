Parlamento aprova aumento da dedução em IRS para famílias com três ou mais filhos
Aumento para o dobro das deduções em IRS a partir do terceiro filho resulta de proposta do CDS-PP. PCP e BE votaram contra e Livre absteve-se.
O Parlamento aprovou esta quarta-feira o aumento da dedução em IRS para as famílias com três ou mais filhos, bem como o reforço da Garantia para a Infância em linha com as majorações previstas nas deduções por dependentes.
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O aumento para o dobro das deduções em IRS a partir do terceiro filho resulta de uma proposta do CDS-PP.
O texto final, apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, contou apenas com os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do Livre.
As novas regras aplicam-se aos períodos de tributação que se iniciem em 1 de janeiro de 2028, mas o diploma prevê uma norma transitória com aumentos em 50% a partir de 1 de janeiro de 2027.
O reforço da Garantia para a Infância, por sua vez, foi aprovado apenas com os votos contra do PSD e do CDS-PP.
O texto final, que resultou de uma proposta apresentada pelo PS, assegura que o montante do complemento acompanha as majorações das deduções por dependentes previstas no Código do IRS.
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