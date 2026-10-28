Parlamento discute Orçamento do Estado para 2027 antes da primeira votação. Acompanhe aqui

Depois de um primeiro dia de debate que acabou por ficar marcado pelo tema da crise na habitação e do custo de vida, inclusive com uma manifestação em frente à Assembleia da República, os deputados continuam esta manhã a debater a proposta de Orçamento do Estado para 2027.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A discussão parlamentar, dividida por dois dias e com uma duração total prevista de mais de dez horas, termina esta quarta-feira com a votação do documento na generalidade, já com a aprovação garantida pela abstenção do PS.

Acompanhe aqui.