Roménia denuncia aumento da guerra híbrida da Rússia contra a Europa

O Presidente da Roménia, Nicusor Dan, acusou o Governo russo de ter intensificado a guerra híbrida e as hostilidades contra as democracias europeias, após episódios de sabotagem no seu país, incluindo o registado numa empresa de armamento romena.

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Nicusor Dan disse que estes incidentes “inaceitáveis” “representam uma grave violação da soberania e da segurança” do país e sublinhou que “nenhuma entidade estrangeira tem o direito de agir assim” em qualquer Estado europeu.

“Durante anos, a Rússia utilizou um diversificado arsenal de meios para enfraquecer as democracias europeias. As tentativas de influenciar os processos eleitorais, as campanhas de desinformação, a guerra de informação, os ciberataques e os atos de sabotagem é tudo parte da guerra híbrida desencadeada pela Rússia”, afirmou.

O chefe de Estado destacou que nas últimas semanas, a Rússia aumentou a aposta ao provocar vários incidentes no Mar Negro contra o transporte marítimo civil.

“Tudo isto não são incidentes isolados, sem ligação entre si, mas fazem parte de uma campanha premeditada e coordenada”, realçou.

Para o Presidente da República romeno, o Kremlin pretende com este tipo de ações provocar divisão e confusão nas sociedades europeias, com o objetivo de colocar em causa o compromisso destas com a própria segurança e com a defesa comum.

Dan garantiu que “a guerra híbrida tem sido travada há anos de diferentes formas” e acrescentou que um aumento da mesma exige por parte dos Estados europeus uma resposta equivalente, ampliando a vigilância e a prevenção de riscos.

Nesse sentido, o PR sublinhou que a Roménia atuará “com determinação” para prevenir este tipo de ações e identificar os seus responsáveis, ao mesmo tempo que continua a trabalhar estreitamente com os seus parceiros da NATO e da EU”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia convocou esta terça-feira o embaixador russo em Bucareste, Vladimir Lipayev, para lhe transmitir o protesto “enérgico” do Governo do seu país pelo suposto ato de sabotagem registado em meados de setembro contra as instalações da empresa de defesa romena Carfil, em Brasov.

“As provas demonstram a responsabilidade da Rússia neste ataque híbrido inaceitável“, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dan Neculaescu, que também protestou junto do diplomata russo contra o aumento dos ataques no Mar Negro.

As autoridades romenas denunciaram que no dia 14 de setembro ocorreu um incêndio nas instalações desta empresa, responsável pela fabricação de drones, por indicações dos serviços de inteligência russos.