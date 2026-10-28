Sindicatos da banca cancelam greve após acordo para aumentos salariais de 3%

Os sindicatos do setor da banca desmarcaram a greve marcada para 30 de novembro, depois de terem chegado a um acordo para a atualização dos salários e pensões em 3% para este ano, com retroatividade a 1 de janeiro, segundo anunciaram esta quarta-feira.

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“O processo negocial com a Associação Portuguesa de Bancos (APB) e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) para a atualização salarial para 2026 chegou ao fim, após semanas de negociações exigentes e de posições difíceis de aproximar. Foi alcançado um acordo de atualização de 3% das tabelas salariais, das pensões de reforma e das restantes cláusulas de expressão pecuniária abrangidas pelo acordo“, adiantam num comunicado conjunto.

“A firmeza sindical e a união dos bancários deram resultados, por isso, ficam sem efeito as manifestações e a greve nacional previstas para 30 de novembro de 2026”, acrescentam Mais Sindicato, Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN).

De fora do acordo estão BCP e Banco Montepio, em relação aos quais a greve se mantém. Ainda assim, há uma forte expectativa de que seja possível chegar um acordo no mesmo sentido nos próximos e a greve seja cancelada.

Os salários de outubro já foram processados na sua grande maioria, pelo que só com o processamento do salário de novembro é que os trabalhadores receberão a atualização de 3% com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026.

“Este resultado encerra um processo negocial particularmente exigente, no qual a defesa dos interesses dos bancários esteve sempre no centro da nossa atuação”, salientam os sindicatos.

“A conclusão deste processo não altera o nosso compromisso de continuar a lutar pela melhoria das condições salariais e de vida dos bancários, no ativo e reformados. A defesa de pensões dignas continua a ser uma prioridade, tal como a valorização do trabalho e dos salários”, reivindicam.

(Notícia atualizada às 10h40)