SRS Legal assessora Intuitivo numa ronda de financiamento seed de 1.35 milhões

A SRS Legal assessorou a Intuitivo numa ronda de financiamento seed de 1.35 milhões de euros, liderada pela Caixa Capital e pelo Impact Innovation Fund, gerido pela 3xP Global, e que contou ainda com a participação da Techstars e da COREangels Lisboa e Porto.

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A operação visa apoiar o crescimento da startup e os seus planos de expansão internacional. A Intuitivo desenvolve uma plataforma digital de avaliação para instituições de ensino, que recorre à inteligência artificial para simplificar e automatizar este processo.

O financiamento permitirá à startup de tecnologia educativa continuar a desenvolver o seu projeto e preparar a expansão para o mercado brasileiro. A Intuitivo integrou a edição de 2022 do STARTUP Lab by SRS Legal, o primeiro programa de aceleração de startups em Portugal desenvolvido por uma sociedade de advogados, e venceu, em 2024, a competição PITCH da Web Summit, que distinguiu a empresa entre 105 startups concorrentes. A assessoria jurídica foi liderada por Paulo Bandeira, sócio, e Solange Fernandes, coordenadora na SRS Legal.