Tráfego de pesquisa nos publishers do Sul da Europa volta a recuar no terceiro trimestre

O tráfego geral manteve-se estável. Para o Chartbeat, tal é um sinal de que "as audiências continuam a confiar nas suas fontes de notícias e entretenimento preferidas".

O tráfego dos publishers proveniente de motores de busca voltou a diminuir na maioria das regiões no terceiro trimestre de 2026 quando comparado com o trimestre anterior, revela a ferramenta de análise de dados Chartbeat. Nenhum dos mercados registou uma melhoria.

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A maior quebra na percentagem de pageviews provenientes da pesquisa ocorreu na Ásia Central, ao cair sete pontos percentuais para os 33%. A tabela continua a ser liderada por África, que desceu de 48% para 46%. No sul da Europa, a percentagem recuou um ponto percentual para os 25%. A percentagem na América Latina, Europa Central/de Leste e Norte da Europa manteve-se inalterada.

Apesar deste cenário, o tráfego geral manteve-se estável. Para a ferramenta, tal é um sinal de que “as audiências continuam a confiar nas suas fontes de notícias e entretenimento preferidas, apesar das mudanças na forma como as encontram”.

O tempo médio de leitura dos artigos dos publishers, a nível mundial, recuou um segundo, para os 25 segundos durante o terceiro trimestre. No topo mantém-se a Europa Central/Leste, que aumentou o tempo em meio segundo, para 38,9 segundos. A Ásia Central ocupa agora o final da lista, ao perder 2,4 segundos de leitura para os 19,7 segundos. É a maior queda entre as regiões.

Depois de registar uma subida no segundo trimestre, o Sul da Europa regista uma descida dos 23,3 segundos para os 22,2 segundos — um recuo de 1,1 segundos. Em contrapartida, cinco regiões viram o seu tempo de leitura aumentar, com a América do Norte a crescer 0,8 segundos.

Os dados do Chartbeat mostram ainda que o tráfego proveniente dos dispositivos móveis continua a compor a maioria de todas as pageviews, sendo que varia entre 81% na Ásia Central e 59% na América Latina. O Sul da Europa posiciona-se no terceiro lugar da tabela, empatado com o Médio Oriente, depois de subir dos 72% para os 75%.

Ao nível das redes sociais, os publishers do Sudeste Asiático mantêm-se na liderança, com o social a compor 27% de todo o tráfego. O maior aumento registou-se na Ásia Central, com uma subida de seis pontos percentuais, dos 11% para os 17%. Em África, a percentagem subiu três pontos, dos 23% para os 26%.

No Sul da Europa, as redes sociais voltaram a contribuir para 9% de todas as pageviews — valor igual ao do trimestre anterior.

Finalmente, a lealdade dos leitores manteve-se relativamente estável, com a exceção do Médio Oriente. Nessa região, a percentagem deste tipo de leitores desceu quatro pontos percentuais para os 38%. O Norte da Europa manteve-se na liderança, ao ter crescido um ponto percentual para os 59%. A região Sul da Europa que integra Portugal volta a ocupar o segundo lugar, com 48%.