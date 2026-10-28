UBS aumenta lucros para 2,7 mil milhões de dólares e acelera “buyback”

O banco suíço UBS fechou o terceiro trimestre do ano com um resultado líquido de 2,69 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 8% face aos lucros no período homólogo. O banco adiantou ainda que vai acelerar o programa de recompra de ações.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os lucros saíram em linha com as estimativas dos analistas, sendo que foi a primeira vez em mais de dois anos que a instituição não superou as previsões, segundo adiantaram os analistas do Bank Vontobel, citados pela Reuters.

O banco indicou que já investiu 1,8 mil milhões de dólares na recompra de ações no trimestre e que pretende completar o buyback de três mil milhões até fevereiro, quando inicialmente tinha previsto realizar as compras até meados de 2027.

O banco condicionou o montante e o ritmo dos programas de recompra de ações ao resultado da revisão das regras bancárias suíças, na sequência do colapso do Credit Suisse, em 2023, e da sua aquisição de emergência pelo UBS.

“No geral, um conjunto sólido de resultados, embora as atenções continuem centradas nas possíveis implicações para a atividade decorrentes das novas regras suíças em matéria de capital”, afirmou o Citi.

Em termos de perspetivas, o UBS destaca que o sentimento dos investidores continua moderado, devido à volatilidade macroeconómica, às tensões geopolíticas e à incerteza política.