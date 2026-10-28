Viagens dos portugueses baixam pela primeira vez em dois anos
Desde o terceiro trimestre de 2024 que não havia uma quebra nas viagens dos residentes em Portugal. Travão nas viagens dentro do país determinou inversão no crescimento, mostram dados do INE.
Os portugueses viajaram menos no segundo trimestre deste ano, o que já não acontecia há dois anos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A determinar este travão no crescimento do turismo de residentes esteve a quebra das viagens dentro do território nacional.
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Os residentes em Portugal realizaram 5,9 milhões de viagens turísticas no segundo trimestre do ano, o que representa uma descida homóloga de 1,5% e que compara com o aumento de 7% que tinha registado nos primeiros três meses do ano. Trata-se da primeira descida desde o terceiro trimestre de 2024.
A justificar a quebra no trimestre esteve a descida das viagens em território nacional, que baixaram 3,8% (+3,4% no trimestre anterior) e totalizaram 4,8 milhões (81,8% do total).
Já as viagens ao estrangeiro aumentaram 10%, depois de terem disparado 30% no arranque do ano, atingindo 1,1 milhões deslocações (18,2% do total) e atenuando a redução global das deslocações.
“As principais motivações para viajar foram o “lazer, recreio ou férias”, responsável por 2,9 milhões de viagens (49,9% do total, +0,1 p.p. face ao 2ºT 2025), e a “visita a familiares ou amigos”, que motivou cerca de 2,1 milhões de viagens dos residentes (36,2%, -0,3 p.p. face ao 2ºT 2025)”, explica o instituto.
Nas viagens ao estrangeiro, 68,2% do total das viagens foram em lazer, 41,4% foram justificadas por visitas a família ou amigos, enquanto o trabalho esteve na origem de 15,5% das deslocações.
Cerca de 45,2% das viagens incluíram marcação prévia de serviços, no segundo trimestre, uma prática que foi bastante mais frequente nas deslocações ao estrangeiro (94,7%; +2,3 p.p.) do que nas viagens em território nacional (34,1%; sem variação face ao período homólogo). A internet foi utilizada na organização de 32,3% das deslocações (+2,2 p.p.), sendo mais frequente nas deslocações ao estrangeiro (69,9% do total; +4,2 p.p.) do que nas realizadas em território nacional (23,9% do total; +0,7 p.p.).
O “alojamento particular gratuito” manteve-se como a principal opção de alojamento, concentrando 53% das dormidas (10,1 milhões). Seguiram-se os “hotéis e similares” com 6,4 milhões de dormidas (34% do total).
(Notícia atualizada)
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