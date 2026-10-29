Direto Gabriel Bernardino: “Não me lembro de tantos fatores de risco a confluir ao mesmo tempo”
Seguradores, mediadores, reguladores e todo o ecossistema juntam-se para refletir sobre para onde vai este setor, na 7ª Conferência Anual do ECOseguros. Acompanhe aqui.
Mais de 20 oradores vão esta quinta-feira subir ao palco do Centro Cultural de Belém, na 7.ª Conferência Anual ECOseguros 2027. Reguladores, seguradores, mediadores e prestadores de serviços debatem os principais desafios da atividade seguradora, da distribuição e da gestão da poupança à cibersegurança, aos grandes riscos e à sinistralidade na saúde.
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Gabriel Bernardino: “Não me lembro de tantos fatores de risco a confluir ao mesmo tempo”
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