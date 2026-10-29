“A Defesa necessita de PME capazes de transformar conhecimento especializado em soluções confiáveis”

“A defesa necessita sobretudo de empresas capazes de transformar conhecimento especializado em soluções confiáveis. E é aqui que muitas PME portuguesas podem fazer a diferença”, afirmou o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Sérgio Pereira, durante o jantar-debate “Portugal–Finlândia sobre Defesa e Inovação” promovido pela AEMinho e pela Sterling Prime Consulting, que se realizou na quarta-feira, em Guimarães. Sérgio Pereira apelou às PME para que olhem para a Defesa e o espaço como mercados onde podem contribuir com competências especializadas, sem terem de dominar sistemas tecnológicos completos.

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“Não partam do princípio que o espaço e a defesa são setores reservados” a um grupo restrito de empresas, afirmou o general Sérgio Pereira, identificando oportunidades em áreas como a integração de satélites, o processamento de dados, a inteligência artificial (IA), a cibersegurança e as comunicações seguras.

“A participação não exige que uma empresa domine todo o sistema, exige que possua uma competência diferenciadora, que compreenda o requisito operacional e que consiga integrar a sua solução numa arquitetura mais ampla, segura e interoperável”, sublinhou, identificando pelo menos sete áreas de oportunidade para as PME no desenvolvimento das capacidades espaciais nacionais.

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea considera que a ligação entre Defesa, indústria e investigação pode criar valor económico e reforçar a soberania nacional. “Não chega a gente ter ideias, não chega a gente ter bons pensamentos. É preciso ter uma capacidade industrial capaz de segurar as pessoas”, vincou, defendendo que o desenvolvimento tecnológico deve ser acompanhado pela capacidade de produzir e reter talento em Portugal.

IA e cibersegurança abrem novas oportunidades

A cadeia de valor espacial estende-se à informação recolhida pelos satélites e às tecnologias necessárias para a transformar em capacidade operacional. “O satélite produz dados, mas os dados por si não produzem soberania nem vantagem operacional. É necessário recolhê-los, armazená-los, protegê-los, processá-los, correlacioná-los” e convertê-los em informação útil para a decisão, explicou o general Sérgio Pereira.

É neste domínio que as PME especializadas podem contribuir para as operações da Força Aérea. “Uma PME que desenvolva algoritmo capaz de identificar comportamentos marítimos anómalos, detetar alterações em infraestruturas ou reduzir o tempo entre a recolha e o alerta operacional pode acrescentar valor direto à missão, mesmo não tendo qualquer experiência anterior na construção de satélites”, elencou.

A cibersegurança e as comunicações são outras das áreas identificadas pelo responsável. “A segurança das infraestruturas, a soberania dos dados, a comunicação resiliente e a redução das dependências externas são elementos críticos”, destacou, apontando oportunidades na proteção das redes de comando e controlo, na gestão de identidades e acessos, na criptografia e no armazenamento seguro de informação.

O Centro de Operações Espaciais da Força Aérea, cuja atividade começou em setembro de 2024, poderá também recorrer a estas competências. Entre as suas áreas prioritárias estão as operações de satélite, a vigilância e o conhecimento do domínio espacial, a meteorologia espacial e o apoio às operações.

“O desafio não consiste apenas em adquirir sensores. O valor não pode estar no ativo espacial, mas no software e no serviço”, advertiu o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.

Constelação do Atlântico quer impulsionar produção nacional

A ambição de desenvolver uma base industrial em Portugal está igualmente presente na evolução da Constelação do Atlântico. A Força Aérea pretende continuar a expandir a capacidade de observação da Terra através de satélites óticos de alta resolução e de radar de abertura sintética (SAR), reduzindo os tempos de revisita e reforçando a capacidade operacional nacional.

“A breve trecho, a Constelação do Atlântico deixará de ter apenas um programa de aquisição, mas irá potenciar a criação de um programa de produção e desenvolvimento industrial nacional”, sublinhou o general.

Para Sérgio Pereira, a Constelação do Atlântico é “mais do que um conjunto de satélites”. É “uma infraestrutura estratégica de soberania” e uma demonstração de que Portugal pode combinar capacidade operacional, indústria nacional, cooperação internacional e visão de longo prazo.

O responsável defendeu que a Força Aérea deve assumir um papel de articulação entre indústria, universidades e investigação. “A vantagem competitiva das nações depende cada vez menos da dimensão das suas organizações e cada vez mais da qualidade dos seus ecossistemas”, disse, referindo-se à ligação entre empresas, centros de investigação, administração pública e utilizadores operacionais.

“Eu quero que as universidades estejam comigo, eu quero que a indústria esteja comigo, para criarmos valor e eu proporciono soberania”, acrescentou, considerando que o desenvolvimento destas capacidades representa uma oportunidade económica de dimensão significativa.

A utilização dos dados espaciais também não se limita à Defesa. A vigilância marítima, a deteção de atividades junto de cabos submarinos, a proteção civil, a monitorização ambiental, o acompanhamento de incêndios rurais e as operações de busca e salvamento são algumas das aplicações apontadas.

“Esta capacidade de servir diferentes utilizadores é uma das principais vantagens dos modelos de dual use. Amplia o mercado potencial, facilita a evolução tecnológica e reduz a dependência de um único cliente”, destacou o general. Uma mesma solução tecnológica poderá, assim, servir a Força Aérea e outros utilizadores civis, alargando o mercado potencial das empresas portuguesas.

Testes e validação aproximam empresas da Defesa

A demonstração de que uma tecnologia funciona em condições operacionais exigentes é outro dos obstáculos que as PME enfrentam. Sérgio Pereira apontou o Centro de Avaliação e Testes de Tecnologias Aeroespaciais (CATA) como uma ferramenta para aproximar as necessidades da Defesa das capacidades da indústria, das universidades e dos centros de investigação.

“Uma das maiores dificuldades das empresas tecnológicas, sobretudo das PME, é demonstrar que uma solução funciona em condições operacionais exigentes”, reconheceu o responsável.

Através de ambientes de teste e validação, as empresas poderão experimentar soluções, identificar limitações, adaptar produtos e demonstrar a sua utilidade. Para a Força Aérea, esta aproximação permitirá avaliar novas tecnologias e reduzir o risco associado à sua eventual utilização operacional. “Não se trata apenas de contratar produtos acabados. Trata-se de criar condições para experimentar, validar e desenvolver conjuntamente”, afirmou Sérgio Pereira, assinalando que não há nenhuma força armada no mundo que consiga obter todas as necessidades que necessita.

A formação especializada é outra das áreas em que as empresas poderão participar, através de plataformas de simulação, ambientes digitais de treino e cursos ligados às operações espaciais, à análise geoespacial, à inteligência artificial e à cibersegurança.

“O conhecimento é em si mesmo uma capacidade estratégica. Formar, reter e atualizar talento nacional é indispensável para evitar que Portugal dependa permanentemente de conhecimentos externos”, defendeu.