Acampada de Lisboa volta a montar tendas no Rossio no sábado
Está marcada para sábado uma manifestação sob o mote "Não temos casas, ficam as tendas", com início marcado para as 16 horas, num percurso entre o Largo de Camões, no Chiado, e a praça do Rossio.
O movimento Acampada de Lisboa anunciou esta quinta-feira que vai voltar a montar tendas e pernoitar na praça do Rossio, no sábado, no final da manifestação que começa às 16 horas no Largo de Camões.
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“Este sábado, voltamos a marchar pelas ruas de Lisboa. À chegada ao Rossio, voltamos a montar as tendas e a passar a noite na praça. Não nos tiram das ruas, não nos tiram a vontade de lutar“, anunciou a organização do protesto, em comunicado.
A manifestação sob o mote “Não temos casas, ficam as tendas” tem início marcado para as 16 horas, num percurso entre o Largo de Camões, no Chiado, e a praça do Rossio.
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