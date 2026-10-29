Administração da Lusa prolonga direção de informação interina por uma semana

Os representantes dos trabalhadores da Lusa solicitaram na terça-feira, uma audição ao Presidente da República sobre a situação na empresa.

O Conselho de Administração da Lusa prorrogou esta quinta-feira a liderança interina da Direção de Informação da agência de notícias portuguesa por uma semana, remetendo para breve a divulgação da nova composição deste organismo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, o Conselho de Administração “agradece aos jornalistas Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues pela disponibilidade para continuar a liderar a Direção de Informação (DI) interina até ao dia 6 de novembro“.

Num comunicado assinado pelos três elementos da administração, Joaquim Carreira, Ana Alves e Luís Ferreira Lopes, é referido que a liderança da nova Direção de Informação será divulgada em breve, “seguindo os trâmites legais, designadamente a solicitação dos pareceres do CR [Conselho de Redação] e da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social]”.

Os então diretores-adjuntos de informação da Lusa, Maria de Deus Rodrigues e Nuno Simas, aceitaram assumir a direção interina da agência até 31 de outubro, a pedido do Conselho de Administração, segundo tinha sido comunicado à redação no último dia 8.

Na sequência da saída da diretora de informação, Luísa Meireles, os dois adjuntos afirmaram, então, ter tomado a decisão em nome do “sentido de responsabilidade coletiva e das necessidades da redação nesta fase de transição”.

Representantes dos trabalhadores querem reunir com Presidente da República

Entretanto, os órgãos representativos dos trabalhadores da Lusa (ORT) divulgaram esta quinta-feira, numa nota que o +M teve acesso, que solicitaram uma audição ao Presidente da República sobre a situação na empresa. O pedido foi realizado na terça-feira, 27 de outubro e segue-se a um pedido anterior do Sindicato dos Jornalistas, “que ainda se encontra pendente”.

“Depois de um primeiro pedido feito pelo SJ, os ORT entenderam ser pertinente, neste momento, alargar o âmbito da reunião a todas as estruturas representativas dos trabalhadores”, pode ler-se ainda.

O ORT é composto pela Comissão de Trabalhadores (CT), Conselho de Redação (CR), Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sindicato dos Trabalhadores do Sector de Serviços (SITESE) e Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE CSRA).