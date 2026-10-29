Conferência Anual ECOseguros

APROSE alerta para riscos de compradores de seguros autónomos com IA

  • ECO Seguros
  • 18:09

Nuno Martins, presidente da APROSE, alerta para os riscos de uma escolha de seguros cada vez mais automatizada e defende uma maior articulação entre seguradoras e sistemas informáticos dos mediadores.

A inteligência artificial não deve substituir o aconselhamento personalizado, uma vez que a escolha de uma apólice não se resume apenas ao preço, defende Nuno Martins, presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE). O responsável alerta também para a necessidade de simplificar a comunicação entre as seguradoras e os sistemas digitais dos mediadores.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Nuno Martins, Presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), esteve presente em mais uma edição da Conferência Anual ECOseguros.Hugo Amaral/ECO

“É perigoso irmos pelo caminho de compradores autónomos e digitais”, afirmou Nuno Martins, questionado sobre o risco de os consumidores recorrerem à inteligência artificial para encontrar seguros mais baratos, durante a 7.ª Conferência Anual do ECOseguros. Embora reconheça a importância do preço na decisão de compra, o responsável considera que a escolha deve ter em conta as necessidades específicas de cada cliente e a proteção que pretende garantir.

“Ninguém procura vender pelo preço, mas temos consciência de que é um fator importante”, explicou.

Nuno Martins considera ainda prioritário melhorar a comunicação entre as seguradoras e os sistemas informáticos dos mediadores. Explica que a APROSE tem como objetivo promover essa integração, de forma a reduzir tarefas administrativas e libertar tempo para a atividade comercial.

“Se queremos vender mais, não podemos entupir a mediação com chamadas telefónicas” ou trabalho burocrático, salientou o responsável, defendendo que as empresas devem trabalhar em conjunto para criar processos mais simples. “Isto não é uma coisa impossível de fazer, mas é muito mais caro se estivermos cada um a fazer o seu”, acrescentou, considerando que uma melhor comunicação entre sistemas informáticos pode contribuir para aumentar o negócio.

O presidente da APROSE alertou ainda para os efeitos da concentração no setor segurador, que considera desfavorável à mediação. A redução do número de operadores pode limitar as opções disponíveis e criar dificuldades para os clientes, embora possa ser mais conveniente para algumas seguradoras.

“O setor está bastante forte e vivo”, afirmou, destacando a evolução da profissionalização da mediação. Ainda assim, considera que a concentração não beneficia necessariamente os consumidores e defende que a diversidade de operadores é importante para assegurar uma oferta ajustada a diferentes necessidades.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

APROSE alerta para riscos de compradores de seguros autónomos com IA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

OE. Governo pede maturidade ao PS e alerta para margem curta

Salomé Pinto,

O Executivo avisa que o OE2027 tem uma margem inferior a 300 milhões de euros e pede “maturidade” ao PS, instando os socialistas a manterem os compromissos assumidos para viabilizar o orçamento.