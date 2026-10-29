Associação de famílias numerosas diz que OE penaliza quem tem filhos. Critica “passos simbólicos e avulsos”

A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) acredita que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) continua a penalizar quem tem filhos. Num parecer enviado às redações, a associação reconhece a validade das medidas incluídas no IRS, como a atualização dos escalões acima da inflação e o reforço da dedução a partir do terceiro filho, bem como o alargamento da licença parental.

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No entanto, considera-as “passos simbólicos e avulsos, que não corrigem o problema de fundo“. A associação explica que “ao tratar agregados de dimensões diferentes sob as mesmas regras de tributação e limites de apoio, o Estado penaliza ativamente quem tem mais filhos a cargo“. Assim, continua, o documento, aprovado esta quarta-feira na generalidade, “continua a penalizar gravemente as famílias com filhos ao ignorar o impacto real que o número de dependentes tem no rendimento disponível das famílias“.

Tendo em conta que o inquérito à fecundidade do INE, feito em 2019, mostra que “as famílias portuguesas querem ter mais filhos e que não os têm sobretudo por razões financeiras”, a associação apela aos grupos parlamentares “que seja adotado o critério per capita como regra transversal ao analisar o rendimento disponível das famílias”.

No que toca ao alargamento da licença parental paga a 100% (até aos cinco meses ou, em caso de partilha entre progenitores, até aos seis meses), a APFN “congratula esta proposta e considera que constitui um passo positivo no reforço da conciliação entre a vida familiar e profissional, mostrando um reconhecimento do papel das famílias na sociedade”, no entanto, deixa críticas ao limite de dias para a mãe e para o pai. Defende que “as famílias devem escolher livremente o regime que melhor se adapta à sua realidade“.

A associação faz ainda um conjunto de propostas em áreas como os impostos, a habitação a energia, a segurança social e a mobilidade. Defende um modelo de tributação com base no rendimento per capita, ou dedução de um mínimo de existência por filho, a definição de limites das despesas dedutíveis por pessoa, e não por agregado, bem como a atualização das deduções de acordo com a inflação dos últimos anos.

Na habitação, que foi tema quente no debate desta quarta-feira, pretende “eliminar o teto dos três filhos no IMI Familiar e aplicar critérios per capita na isenção de IMI, nos escalões de IMT e no Porta 65 Jovem, onde cada membro do agregado deve contar como uma unidade”.

No que toca à energia apela ao “IVA reduzido em todo o consumo de eletricidade, sendo considerada como bem essencial para as famílias” e à segurança social “abono de família universal e acesso à Garantia para a Infância calculado com base no rendimento per capita“. Finalmente, sobre a mobilidade, pretende uma revisão do “ISV e o IUC para veículos familiares de maior lotação, alargando o benefício a todas as famílias com três ou mais filhos”.