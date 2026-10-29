Caldea está a dar os últimos retoques nas obras do hotel, que abrirá em dezembro

O guindaste que prestou serviço tanto nas obras de substituição da cobertura como na construção do hotel será retirado na próxima semana, enquanto os trabalhos técnicos e de decoração de interiores continuarão.

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Segundo informou a empresa, a abertura do Caldea Hotel representará um passo decisivo na evolução do Caldea para um modelo de resort integral, no qual águas termais, alojamento, gastronomia, desporto e experiências de bem-estar, como os workshops de bem-estar e os espetáculos com acrobatas, funcionarão de forma integrada. Pela primeira vez, os visitantes poderão hospedar-se no interior de um dos grandes ícones arquitetónicos do país e viver a Caldea numa perspetiva mais ampla e imersiva, com acesso ilimitado a todas as instalações do spa e do ginásio.

O novo hotel contará com 39 quartos distribuídos por 14 andares, todos com vistas panorâmicas sobre Escaldes-Engordany e as montanhas do centro do país. A oferta de alojamento será estruturada em cinco categorias, concebidas para proporcionar diferentes experiências de conforto e exclusividade.

Haverá sete Cozy Room, quartos íntimos e acolhedores com cerca de 22 m², e catorze Comfort Room, mais espaçosos e confortáveis, com até 30 m². O hotel contará também com quinze Deluxe Suite, com áreas entre 25 e 45 m², equipadas com banheira ao pé da cama; três Panoramic Suite, situadas nos andares superiores da torre, com áreas entre 21 e 37 m², e uma suite dúplex de 60 m² com um varal de 7,5 m², denominada The Iconic Duplex, que coroará o edifício e proporcionará uma experiência de alojamento única.

O alojamento integrar-se-á diretamente no ecossistema da Caldea e serão criados pacotes para oferecer estadias com novos rituais de evasão e atividades desportivas. O Caldea Hotel posicionar-se-á como um estabelecimento «lifestyle» de quatro estrelas superior, com uma proposta concebida para que o alojamento não funcione como um elemento independente, mas sim como uma porta de entrada para uma experiência global de bem-estar e boa vida.

«A Caldea sempre ofereceu uma fórmula única de viver o bem-estar, distante dos balneários tradicionais. Com o novo hotel, damos mais um passo: oferecemos a possibilidade de ficar hospedado na torre, desfrutar do spa e do ginásio sem limites, desconectar-se com os tratamentos mais inovadores sem sair do edifício e descobrir Andorra através do olhar de uma marca com grande legitimidade para recomendar recantos inexplorados», explicou o diretor-geral da Caldea, Miguel Pedregal.

A torre de Caldea é um dos elementos mais emblemáticos da paisagem andorrana. Com 80 metros de altura, a sua silhueta faz parte da identidade visual do país e inicia agora uma nova etapa com a incorporação da função hoteleira.

A transformação, concebida pela DATA Arquitectura, respeita a essência original do edifício — marcada pela transparência, pela luz e pela ligação com o entorno — e projeta-a para uma nova utilização. O desafio consistiu em converter uma arquitetura concebida como símbolo num espaço de estadia, preservando, ao mesmo tempo, a singularidade que a tornou numa das imagens mais representativas de Andorra.

O design de interiores, desenvolvido pelo LUV Studio, reinterpreta de forma contemporânea materiais ligados à paisagem andorrana, como a pedra e a madeira, e incorpora transparências, efeitos luminosos e referências à água para manter uma continuidade entre a experiência do hotel e o universo Caldea.

O hotel disporá de um acesso próprio pela porta norte do edifício, independente da entrada do spa, mas ligado ao resto dos serviços do resort. Esta configuração permitirá aos hóspedes viver o Caldea como uma experiência completa e fluida, com o alojamento como ponto de partida para descobrir todo o complexo.