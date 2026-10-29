Conferência Anual ECOseguros

CEO da Ageas diz que crise da habitação ultrapassa a capacidade de intervenção do setor segurador

  • ECO Seguros
  • 18:09

O CEO da Ageas Portugal, Luís Menezes, considera que o setor segurador não conseguirá responder sozinho à crise da habitação, mesmo que todas as seguradoras se mobilizem em conjunto.

O setor segurador pode contribuir para responder à crise da habitação, mas não terá capacidade para dar todas as respostas às necessidades existentes, mesmo que todas as seguradoras se mobilizem em conjunto. O alerta foi deixado por Luís Menezes, CEO da Ageas Portugal, que defende um maior envolvimento do Estado e dos municípios na procura de soluções para o problema da habitação.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Luis Menezes, CEO do Grupo Ageas Portugal, falou sobre o papel do setor segurador na crise da habitação durante a 7ª edição da Conferência Anual ECOseguros.Hugo Amaral/ECO

“Vamos fazer parte da solução, mas nem todo o setor segurador junto conseguiria” responder às necessidades que se avizinham, afirmou o responsável, durante a 7.ª Conferência Anual do ECOseguros. O CEO destacou que a resposta à crise exige a participação de diferentes intervenientes e que o Estado deverá assumir um papel de coordenação.

Explica que, entre as iniciativas em curso, a Ageas está a financiar um projeto habitacional no Porto, cuja gestão ficará a cargo da Câmara Municipal. Ainda assim, Luís Menezes sublinha que a dimensão do problema ultrapassa a capacidade de intervenção do setor.

A inteligência artificial foi outro dos temas abordados pelo responsável, que considera que a regulação europeia está a dificultar a inovação. “A regulação na Europa é uma barreira à inovação”, defendeu, criticando o que descreveu como um excesso de burocracia com consequências para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial.

Perante a rapidez da evolução tecnológica, o CEO da Ageas considera que as empresas não podem adiar a adaptação. “Não há tempo a perder, quem não apanhar este comboio vai ficar para trás”, alertou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CEO da Ageas diz que crise da habitação ultrapassa a capacidade de intervenção do setor segurador

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Ageas abre duas novas lojas e ultrapassa os 200 postos

ECO Seguros,

A seguradora investiu na expansão da sua rede comercial, abrindo um espaço novo em Águas Santas e renovando a loja de Arganil. Passa, assim, a dispor de mais de 200 postos de atendimento em Portugal.