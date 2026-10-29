CNN Portugal junta jornalistas da TVI e do Sol em “Redação em Direto” com André Ventura
Sem periodicidade fixa, trata-se do primeiro formato em que o grupo junta jornalistas da TVI, CNN e Sol.
A CNN Portugal estreia esta quinta-feira o “Redação em Direto”, um novo formato de informação que coloca os jornalistas da estação a questionar diretamente protagonistas da atualidade. André Ventura, fundador e presidente do Chega, é o primeiro convidado. Sem periodicidade fixa, trata-se do primeiro formato em que o grupo junta jornalistas da TVI, CNN e Sol.
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O programa será transmitido em direto, entre as 18h00 e as 19h45, a partir da redação da TVI/CNN Portugal. O formato envolve profissionais de diferentes áreas editoriais e prevê que os convidados respondam às perguntas dos jornalistas, “num formato que não prevê limitações à liberdade de questionamento”.
Coordenado por Joaquim Sousa Martins e Paula Costa Simões, o formato “enquadra-se na estratégia da CNN Portugal para reforçar a sua posição no panorama informativo nacional, através do lançamento de formatos que tragam novidade e acutilância à oferta audiovisual portuguesa”, aponta a estação e comunicado.
Após a estreia, a CNN Portugal prevê receber, nas próximas semanas, outras personalidades da política, sociedade, cultura e desporto.
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